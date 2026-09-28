Le pays de Galles affronte le Danemark dans une rencontre passionnante de phase de groupes de l’UEFA Nations League au Cardiff City Stadium de Cardiff, le 4 octobre 2026. Cette affiche très attendue du groupe D met aux prises deux sélections européennes dynamiques, désireuses de décrocher des points cruciaux dans le tournoi.

GOAL vous fournit tous les détails essentiels pour réserver votre place au Cardiff City Stadium. Découvrez les points de vente officiels, les options sur le marché secondaire, les informations sur les prix et comment obtenir vos billets dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de pays de Galles - Danemark en UEFA Nations League A ?

Le match pays de Galles - Danemark débutera à 19 h 45 BST le jeudi 1er octobre 2026, au Cardiff City Stadium de Cardiff.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Où acheter des billets pour pays de Galles - Danemark ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Football Association of Wales (FAW), qui gère les ventes primaires des matches à domicile de la sélection galloise. Le portail officiel est votre destination principale pour obtenir des billets au prix facial pendant les fenêtres de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme Ticombo sont la solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour pays de Galles - Danemark ?

Les prix standard des billets sur la billetterie officielle de la FAW commencent généralement à 35 € pour des places en admission générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la catégorie du siège et l’emplacement au sein du Cardiff City Stadium.

Sur les places de marché secondaires telles que Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 58 € par place, avec des tarifs finaux qui varient en fonction de la tribune, de l’emplacement et de la demande du marché en temps réel.

Pays de Galles - Danemark en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de pays de Galles et du Danemark

Le pays de Galles a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Roumanie lors d’un match amical en juin. Avant cela, il avait fait match nul 1-1 contre le Ghana puis contre l’Irlande du Nord, perdu 1-1 au total contre la Bosnie-Herzégovine en qualifications pour la Coupe du monde, et battu la Macédoine du Nord 7-1 au tour qualificatif précédent.

Le Danemark compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa rencontre la plus récente s’est terminée sur un nul 0-0 contre la RD Congo en amical. Avant cela, il s’était incliné face à la Tchéquie 2-2 au total en qualifications pour la Coupe du monde, avait battu la Macédoine du Nord 4-0, perdu 4-2 contre l’Écosse et fait match nul 2-2 contre le Belarus.

Pays de Galles - Danemark : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre le pays de Galles et le Danemark remonte à l’Euro 2020 en juin 2021, lorsque le Danemark s’était imposé 4-0 à Amsterdam. Sur les quatre derniers matches recensés, le Danemark s’est imposé à trois reprises contre une victoire pour le pays de Galles, sans aucun nul. Le Danemark avait obtenu une victoire 2-0 puis une victoire 2-1 en UEFA Nations League B 2018, tandis que l’unique succès gallois dans ces données était intervenu lors d’un match amical en novembre 2008.



