Les Pays-Bas reçoivent la Serbie dans un match à fort enjeu de Ligue des nations de l’UEFA au Philips Stadion d’Eindhoven le 4 octobre 2026. Cette affiche dynamique oppose deux nations européennes de premier plan, désireuses de prendre des points essentiels au classement du groupe.

GOAL vous donne toutes les informations clés dont vous avez besoin pour réserver votre place au Philips Stadion. Découvrez où acheter vos billets, les options tarifaires et comment finaliser votre réservation dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Pays-Bas - Serbie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Pays-Bas - Serbie se joue au Philips Stadion d’Eindhoven, et aucune information officielle de diffusion n’est actuellement disponible pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 4 oct. 2026 - 14:45 Philips Stadion

Où acheter des billets pour Pays-Bas - Serbie ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement sur la billetterie de la Fédération royale néerlandaise de football (KNVB), qui gère la vente principale des matches internationaux à domicile des Pays-Bas. Le portail officiel de la KNVB est votre premier point de passage pour obtenir des places au prix facial pendant les phases de prévente et de vente grand public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires commeStubHub sont une bonne option.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas - Serbie ?

Les prix standard des billets sur la billetterie officielle de la KNVB commencent à 35 € pour une entrée en admission générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la catégorie de siège et la vue dans le Philips Stadion.

Sur des marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 70 € par place, le tarif final dépendant de la demande en temps réel et du stock disponible.

Pays-Bas - Serbie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Pays-Bas - Serbie

Les Pays-Bas ont remporté trois de leurs cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Leur résultat le plus récent a été un match nul 1-1 contre le Maroc à la Coupe du monde le 30 juin, ce qui a mis fin à leur parcours dans le tournoi. Avant cela, ils avaient battu la Suède 5-1 et la Tunisie 3-1 dans la même compétition, et fait match nul 2-2 contre le Japon. Les Néerlandais ont marqué 12 buts lors de ces cinq matches.

La Serbie a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 5-1 contre le Mexique, et elle a également perdu 3-0 contre le Cabo Verde puis l’Espagne. Ses victoires sont arrivées contre l’Arabie saoudite et la Lettonie, à chaque fois sur le score de 2-1. La Serbie a marqué huit buts et en a encaissé 14 sur cette série.

Pays-Bas - Serbie : historique récent des confrontations directes

Le seul match répertorié entre ces deux équipes a vu les Pays-Bas battre la Serbie 1-0 lors de la Coupe du monde 2006, le 11 juin. Cette unique confrontation donne aux Pays-Bas un bilan parfait dans les données des face-à-face.



