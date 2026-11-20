Parme reçoit la Fiorentina le dimanche 13 décembre 2026 au Stadio Ennio Tardini, à Parme.

Leur dernière confrontation, en mars 2026, s’est soldée par un match nul 0-0 âprement disputé à Florence. La Fiorentina cherche toujours sa première victoire en championnat contre Parme depuis 2020. Sur cette période récente, Parme a signé la seule victoire, 1-0 à domicile au Stadio Ennio Tardini en décembre 2025, tandis que les trois autres rencontres se sont terminées sur un nul.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Parme-Fiorentina, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Serie A entre Parma Calcio 1913 et la Fiorentina ?

Le match entre Parme et la Fiorentina débutera le dimanche 13 décembre 2026 au Stadio Ennio Tardini, à Parme.

Comment acheter des billets pour Parma Calcio 1913-Fiorentina en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Parma Calcio 1913 et la Fiorentina :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Parma Calcio 1913 : La source principale et la plus fiable est le site officiel de Parme ( parmacalcio1913.com ). Les billets y sont généralement mis en vente pour le grand public quelques semaines avant le coup d’envoi, après les périodes de priorité réservées aux abonnés et aux membres du club.

La source principale et la plus fiable est le site officiel de Parme ( ). Les billets y sont généralement mis en vente pour le grand public quelques semaines avant le coup d’envoi, après les périodes de priorité réservées aux abonnés et aux membres du club. Canaux de vente de l’ACF Fiorentina pour le secteur visiteurs : Si vous soutenez l’équipe visiteuse, les billets pour le secteur visiteurs (Settore Ospiti) doivent être achetés auprès des canaux officiels de la Fiorentina. Ils sont généralement soumis aux exigences italiennes relatives à la carte de supporter (Tessera del Tifoso) et à des contrôles d’identité à l’entrée.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Parma Calcio 1913-Fiorentina en Serie A ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Serie A entre Parma Calcio 1913 et la Fiorentina :

1. Canaux officiels des clubs

Virages (Curva Nord / Curva Sud) : Les prix débutent généralement autour de 25 à 35 € .

Les prix débutent généralement autour de . Tribunes latérales Distinti : Les prix se situent approximativement entre 40 et 60 € .

Les prix se situent approximativement entre . Tribuna Laterale (tribunes latérales) : Les billets coûtent généralement entre 60 et 100 € .

Les billets coûtent généralement entre . Tribuna Centrale Petitot (tribune centrale principale) : Les prix tournent autour de 120 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Secteurs supérieurs ou situés dans les angles extérieurs (par exemple, blocs des virages ou des angles) : Les prix débutent autour de 35 à 50 € .

Les prix débutent autour de . Places classiques sur les côtés et le long du terrain : Les prix se situent en moyenne entre 70 et 130 € .

Les prix se situent en moyenne entre . Places VIP et offres d’hospitalité premium en tribune centrale : Les prix peuvent atteindre 150 à plus de 200 €.

Parma Calcio 1913-Fiorentina en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Parma Calcio 1913 et de la Fiorentina

Sur ses cinq derniers matches de Serie A, Parme compte une victoire, un nul et trois défaites, avec quatre buts marqués et neuf encaissés. Son dernier résultat est une défaite 1-2 à domicile contre Bologne. Sa victoire 3-0 contre l’Atalanta est la performance marquante de cette série, mais les défaites contre le Torino et la Lazio de part et d’autre soulignent son irrégularité.

Sur ses cinq derniers matches de Serie A, la Fiorentina compte deux victoires, deux nuls et une défaite, avec onze buts marqués et neuf encaissés. Son dernier match s’est terminé sur un nul 2-2 contre la Juventus. Sa victoire 4-2 sur le terrain de Sassuolo est le temps fort de cette série, mais sa défaite 1-3 à Côme et son revers 1-2 sur le terrain de l’Inter montrent qu’elle reste vulnérable à l’extérieur.

Parma Calcio 1913-Fiorentina : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur un nul 0-0 au stade Artemio Franchi le 8 mars 2026, en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Parme compte une victoire, la Fiorentina aucune, et trois matches se sont terminés sur un nul. La seule victoire de cette série récente remonte à décembre 2025, lorsque Parme a battu la Fiorentina 1-0 au Tardini.