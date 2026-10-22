Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoTroyes
Book PSG vs Troyes TicketsPSG vs Troyes Premium
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Paris Saint-Germain-Troyes : prix des places en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Paris Saint-Germain
Troyes
Ligue 1

Le Paris Saint-Germain affronte Troyes en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets.

Leur dernière confrontation en Ligue 1 remonte à mai 2023, lorsque le PSG s’était imposé 3-1 sur la pelouse du Stade de l’Aube.

Les rencontres récentes entre les deux équipes ont souvent été riches en buts, à l’image du spectaculaire 4-3 au Parc des Princes en octobre 2022.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Paris Saint-Germain-Troyes sera donné au Parc des Princes, à Paris, le samedi 7 novembre 2026.

crest
Ligue 1 - Journée 10
Parc des Princes

Comment acheter des billets pour Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Troyes :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets classiques à l’unité, des places dans des zones particulières ou des formules d’hospitalité directement sur la billetterie officielle en ligne du Paris Saint-Germain.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, des billets classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents de billets initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Troyes varie selon la catégorie, l’emplacement des places et le canal d’achat, qu’il s’agisse de la billetterie du club ou du marché de la revente.

1. Canaux officiels du club

  • Tribunes hautes et vues en hauteur (catégories 11–16) : Les places classiques dans les tribunes hautes et les angles commencent entre 58,00 € et 78,00 €.
  • Places à mi-hauteur (catégories 6–10) : Les places offrant une vue classique sur les côtés ou à mi-hauteur coûtent généralement de 86,00 € à 109,00 €.
  • Tribunes basses et emplacements premium (catégories 1–5) : Les places dans les tribunes basses et les emplacements centraux très demandés coûtent de 115,00 € à 225,00 € et plus, selon leur proximité exacte avec le terrain.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club sont vendus, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des prix qui dépendent de la demande :

  • Tribunes hautes / revente classique : À partir d’environ 55,00 € à 75,00 €, selon la disponibilité des billets et la demande.
  • Tribunes basses / vues centrales : Les places offrant une meilleure vue coûtent généralement de 90,00 € à 150,00 € et plus.
  • Formules VIP et hospitalité : Les offres premium d’hospitalité VIP se situent souvent à partir de 180,00 € à 300,00 € et plus.

Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris Saint-Germain et de Troyes

Le PSG aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa meilleure série récente comprend deux succès consécutifs en Ligue 1 contre Brest et Marseille. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 à Marseille le 20 septembre. Plus tôt en septembre, le PSG avait également signé un large succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Une défaite 1-2 à domicile contre Monaco et un nul 2-2 face à Lille ternissent ce bilan de cinq matches, au cours desquels le PSG a inscrit neuf buts et en a encaissé huit.

Troyes n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, une victoire 1-2 à Lorient le 29 août. Depuis, la situation s’est nettement dégradée : les défaites contre Strasbourg, Lille et Angers ont mis l’équipe de Dumont en difficulté. Sur cette série de cinq matches, Troyes a encaissé 10 buts et n’en a marqué que cinq.

PSG

PSG - Forme

OM
V1-2
LEM
V3-1
MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
But marqué (encaissé)
16/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
TRO

TRO - Forme

LIL
D2-0
SCO
D2-0
DIO
N2-2
OM
D0-2
RCL
D1-3
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paris Saint-Germain-Troyes : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mai 2023, lorsque le PSG s’était imposé 3-1 à Troyes en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers duels, le PSG possède un net avantage avec trois victoires contre aucune pour Troyes, ainsi qu’un match nul et une rencontre remportée 4-3 par le PSG au Parc des Princes en octobre 2022. Le PSG a marqué 13 buts lors de ces cinq confrontations, contre neuf pour Troyes.

Face à face

Paris Saint-GermainNulTroyes
4
1
0
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Troyes badge
Troyes
TRO
3
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FDM
13Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
8
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
10
BrestBrestB29
72321310+39
N
V
D
D
V
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
722369-38
D
V
V
D
N
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google