Leur dernière confrontation en Ligue 1 remonte à mai 2023, lorsque le PSG s’était imposé 3-1 sur la pelouse du Stade de l’Aube.

Les rencontres récentes entre les deux équipes ont souvent été riches en buts, à l’image du spectaculaire 4-3 au Parc des Princes en octobre 2022.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Paris Saint-Germain-Troyes sera donné au Parc des Princes, à Paris, le samedi 7 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 10 7 nov. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Comment acheter des billets pour Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Troyes :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets classiques à l’unité, des places dans des zones particulières ou des formules d’hospitalité directement sur la billetterie officielle en ligne du Paris Saint-Germain.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, des billets classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente comme Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents de billets initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Troyes varie selon la catégorie, l’emplacement des places et le canal d’achat, qu’il s’agisse de la billetterie du club ou du marché de la revente.

1. Canaux officiels du club

Tribunes hautes et vues en hauteur (catégories 11–16) : Les places classiques dans les tribunes hautes et les angles commencent entre 58,00 € et 78,00 € .

Places à mi-hauteur (catégories 6–10) : Les places offrant une vue classique sur les côtés ou à mi-hauteur coûtent généralement de 86,00 € à 109,00 € .

Tribunes basses et emplacements premium (catégories 1–5) : Les places dans les tribunes basses et les emplacements centraux très demandés coûtent de 115,00 € à 225,00 € et plus , selon leur proximité exacte avec le terrain.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés par le club sont vendus, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes hautes / revente classique : À partir d’environ 55,00 € à 75,00 € , selon la disponibilité des billets et la demande.

Tribunes basses / vues centrales : Les places offrant une meilleure vue coûtent généralement de 90,00 € à 150,00 € et plus .

Formules VIP et hospitalité : Les offres premium d’hospitalité VIP se situent souvent à partir de 180,00 € à 300,00 € et plus .

Paris Saint-Germain-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris Saint-Germain et de Troyes

Le PSG aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa meilleure série récente comprend deux succès consécutifs en Ligue 1 contre Brest et Marseille. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-2 à Marseille le 20 septembre. Plus tôt en septembre, le PSG avait également signé un large succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Une défaite 1-2 à domicile contre Monaco et un nul 2-2 face à Lille ternissent ce bilan de cinq matches, au cours desquels le PSG a inscrit neuf buts et en a encaissé huit.

Troyes n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, une victoire 1-2 à Lorient le 29 août. Depuis, la situation s’est nettement dégradée : les défaites contre Strasbourg, Lille et Angers ont mis l’équipe de Dumont en difficulté. Sur cette série de cinq matches, Troyes a encaissé 10 buts et n’en a marqué que cinq.

Paris Saint-Germain-Troyes : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mai 2023, lorsque le PSG s’était imposé 3-1 à Troyes en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers duels, le PSG possède un net avantage avec trois victoires contre aucune pour Troyes, ainsi qu’un match nul et une rencontre remportée 4-3 par le PSG au Parc des Princes en octobre 2022. Le PSG a marqué 13 buts lors de ces cinq confrontations, contre neuf pour Troyes.