Le Paris Saint-Germain reçoit la Roma le mercredi 25 novembre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Le PSG aborde cette rencontre sur une bonne dynamique récente en compétition européenne, porté par une attaque explosive qui a régulièrement mis à l’épreuve les meilleures défenses. De son côté, la Roma arrive au Parc des Princes avec des résultats solides en Europe, alliant une organisation défensive italienne rigoureuse à de dangereuses capacités en contre-attaque.

Voici GOAL avec tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Paris Saint-Germain contre la Roma, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Roma ?

Le coup d’envoi de Paris Saint-Germain contre la Roma sera donné au Parc des Princes, à Paris, le mercredi 25 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Roma ?

Voici les principales possibilités pour les supporters qui souhaitent acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Roma :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : Le moyen le plus direct, sûr et fiable d’acheter des billets au tarif standard est de passer par la billetterie officielle du Paris Saint-Germain. Les membres et les détenteurs d’un compte de billetterie bénéficient généralement d’un accès anticipé avant que les places restantes ne soient mises en vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont totalement épuisés auprès du club, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les places proposées par les canaux officiels sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et la Roma ?

Voici les estimations de prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre le Paris Saint-Germain et la Roma :

1. Canaux officiels du club

Billets de catégorie standard : À partir d’environ 50 à 90 € pour les tribunes hautes ou les zones en vente libre.

À partir d’environ pour les tribunes hautes ou les zones en vente libre. Places en tribunes hautes : Généralement entre 100 et 250 € .

Généralement entre . Formules VIP avec prestations d’accueil : À partir d’environ 550 à 750 € ou plus, selon le niveau de service choisi.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès des canaux officiels du club, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places en tribunes hautes ou en vente libre : Généralement à partir d’environ 120 à 180 € .

Généralement à partir d’environ . Revente de places en tribunes intermédiaires ou basses : Entre 190 et 450 € , selon le bloc concerné et la demande.

Entre , selon le bloc concerné et la demande. Revente de places VIP et premium : À partir de 500 à 800 € ou plus par billet.

Paris Saint-Germain contre la Roma en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris Saint-Germain et de la Roma

Le PSG affiche une forme exceptionnelle, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 4-2 contre Barcelone en Ligue des champions. Il avait également battu Manchester City 4-2 à l’extérieur plus tôt dans cette série. Sur ces cinq rencontres, le PSG a inscrit 13 buts et en a encaissé 10, même si sa production offensive est la statistique la plus marquante.

La Roma a enregistré trois victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 4-0 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions. Elle a également battu le Genoa 2-0 en Serie A. La seule défaite de cette série est survenue contre le Real Madrid, sur le score de 4-3 en Europe. La Roma a marqué neuf buts et en a encaissé six sur ces cinq matches.

Paris Saint-Germain contre la Roma : les dernières confrontations

Les confrontations entre ces deux clubs sont extrêmement rares en compétition officielle. La seule rencontre répertoriée est un match amical entre clubs qui s’est terminé sur le score de 1-1 le 1er août 2010. Il n’existe aucun précédent en compétition officielle entre le PSG et la Roma sur lequel s’appuyer.