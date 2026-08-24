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Comment obtenir des billets pour Paris Saint-Germain - Monaco : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Paris Saint-Germain affronte Monaco en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets

Le PSG affronte Monaco le vendredi 4 septembre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Les deux poids lourds français abordent ce choc de début de saison avec l’objectif de décrocher des points cruciaux dans la course au titre. Monaco cherchera à répéter son succès lors de sa précédente visite au Parc des Princes, où le club s’était imposé 3-1 face au PSG en mars 2026.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour PSG-Monaco, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Paris Saint-Germain - Monaco en Ligue 1 ?

PSG-Monaco se joue au Parc des Princes, à Paris, avec une rencontre de Ligue 1 programmée à l’horaire confirmé indiqué ci-dessus.

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Ligue 1 - Journée 3
Parc des Princes

Comment acheter des billets pour Paris Saint-Germain - Monaco en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 Paris Saint-Germain - AS Monaco du vendredi 4 septembre 2026, suivez ces étapes :

1. Plateforme officielle de billetterie du PSG

  • Vente principale : Rendez-vous sur la billetterie officielle du PSG pour vérifier les ventes directes. Les membres du club et les abonnés bénéficient généralement d’un accès prioritaire avant l’ouverture de la vente au grand public.
  • Revente officielle (Ticketplace) : Si les places standard sont épuisées, utilisez PSG Ticketplace, la plateforme secondaire officielle du club, où les abonnés revendent des billets vérifiés à leur valeur faciale ou à des tarifs de marché réglementés.

2. Places de marché secondaires et revendeurs

Si les billets officiels ne sont pas disponibles, vous pouvez acheter des billets sur le marché secondaire via des plateformes agrégatrices comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Paris Saint-Germain - Monaco en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour Paris Saint-Germain - AS Monaco au Parc des Princes le 4 septembre 2026 se répartissent comme suit :

  • Billetterie officielle du PSG : Achetez des billets au tarif principal directement à partir de 75 £ ou accédez à PSG Ticketplace (la plateforme secondaire officielle) pour des reventes à prix facial/réglementé.
  • Places de marché secondaires et agrégateurs : Comparez les options de billets sur des plateformes secondaires comme StubHub (annonces à partir de 75 £ / 95 $ USD)
  • Prestataires de voyage officiels : Réservez des offres combinant billet de match et hébergement à Paris auprès de partenaires autorisés à partir de 239 £.

Paris Saint-Germain - Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Paris Saint-Germain et Monaco

Le PSG a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-0 contre Lens lors du Trophée des champions, tandis que son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l’UEFA. Le club a également fait match nul 1-1 avec Manchester United en amical et subi une défaite 3-0 contre Majorque. Sur ces cinq matches, le PSG a marqué six buts et en a encaissé six.

Monaco a remporté trois matches, fait un nul et perdu une fois lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-3 à l’extérieur sur le terrain de Gornik Zabrze en qualification de la Conference League, et le club a également battu Liverpool 2-3 et Getafe 1-0 en pré-saison. Sa seule défaite est survenue contre Coventry City, avec un revers 2-0. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé sept sur cette série de cinq matches.

PSG

PSG - Forme

MUN
N1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ASM

ASM - Forme

COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paris Saint-Germain - Monaco : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Ligue 1 le 6 mars 2026, lorsque Monaco s’est imposé 3-1 au Parc des Princes. Sur les cinq derniers face-à-face, Monaco compte deux victoires contre deux pour le PSG, pour un match nul, dont un 2-2 en Ligue des champions dans le même stade en février 2026. Le résultat récent le plus marquant du PSG dans cette affiche a été une victoire 4-1 à domicile en Ligue 1 en février 2025.

Face à face

Paris Saint-GermainNulMonaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FDM
Ligue des Champions
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Paris Saint-Germain
PSG
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FDM
Ligue des Champions
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FDM
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Paris Saint-Germain et Monaco

Au classement de Ligue 1, le PSG occupe actuellement la 14e place, tandis que Monaco est 11e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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