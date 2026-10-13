Le Paris Saint-Germain reçoit Lyon le dimanche 25 octobre 2026 au stade Louis-II, à Monaco.

Deux des clubs les plus prestigieux du football français, le PSG et Lyon disputent régulièrement des rencontres à fort enjeu, aux conséquences importantes pour la qualification européenne et la course au titre. Lors de leur précédente confrontation en Ligue 1, au Parc des Princes en avril 2026, Lyon s’est imposé 2-1 à l’extérieur au terme d’un match à rebondissements.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Paris Saint-Germain-Lyon, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lyon ?

Le Paris Saint-Germain reçoit Lyon au Parc des Princes, à Paris, le dimanche 25 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 15:45 Parc des Princes

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lyon ?

Pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre budget et votre préférence pour la billetterie officielle ou les plateformes de revente :

1. Billetterie officielle du PSG

Billets standard : Le site officiel de billetterie du PSG vend directement des places classiques. Pour les grandes affiches de Ligue 1 contre des adversaires comme Lyon, les billets sont souvent rapidement épuisés, les membres du club et les abonnés étant servis en premier.

Ticketplace (revente officielle) : Le PSG dispose d’une plateforme de revente officielle sur laquelle les abonnés peuvent revendre leurs places en toute sécurité, au prix du marché ou à leur valeur nominale, avec une livraison vérifiée des billets sur mobile.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets mis en vente par des revendeurs. Sur ces plateformes, les prix peuvent varier selon l’emplacement des sièges et la demande.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lyon ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes varient considérablement selon la catégorie des places, les prestations d’hospitalité et le mode d’achat, directement ou sur une plateforme de revente :

1. Billets achetés directement auprès du PSG

Places classiques (billets standard à l’unité) : Les billets standard sont proposés à partir de 62 € pour des sièges situés derrière les lignes de but, y compris des places à visibilité réduite.

Expérience spéciale / Le Deck : Les formules comprenant une terrasse haut de gamme et un espace pour regarder le match en groupe, comme Le Deck Estrade, sont proposées à partir d’environ 110 à 129 € .

Formules VIP et hospitalité : Les prestations officielles donnant accès aux salons et aux espaces d’hospitalité les jours de match, comme l’Espace des Trophées ou l’Espace International, coûtent de 556 à 622 € et plus par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Catégorie 2 / tribunes hautes (Virage Supérieur) : Les places dans les parties hautes des tribunes situées derrière les buts coûtent généralement entre 110 et 150 € .

Catégorie 1 / tribunes basses et latérales (Tribune Inférieur / Longside) : Les sièges situés le long du terrain ou plus près de la pelouse coûtent généralement entre 160 et 300 € et plus .

Prix moyen à la revente : Pour une affiche comme PSG-Lyon, le prix moyen des places de catégorie intermédiaire sur le marché se situe généralement autour de 250 € .

Paris Saint-Germain-Lyon en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris Saint-Germain et de Lyon

Le PSG aborde cette rencontre avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-1 contre Marseille en Ligue 1 le 20 septembre, après un succès 1-0 à Brest le week-end précédent. Plus tôt dans cette série de cinq matches, le club parisien avait battu le Slovan Bratislava 6-1 en Ligue des champions, mais ses défaites contre Monaco et son match nul face à Lille ont révélé une certaine irrégularité en championnat. Sur ces cinq rencontres, le PSG a marqué 12 buts et en a encaissé six.

Lyon aborde ce match en confiance, avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est une nette victoire 4-0 contre Rennes le 19 septembre. Le club lyonnais s’est également imposé 3-1 face à Auxerre plus tôt dans cette série. Lyon a inscrit huit buts et n’en a encaissé que quatre sur ces cinq matches, sans encaisser de but lors de ses deux dernières sorties.

Paris Saint-Germain-Lyon : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est terminée par une victoire 2-1 de Lyon au Parc des Princes le 19 avril 2026, un résultat qui a montré la capacité du club lyonnais à prendre des points chez son rival. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lyon s’est imposé trois fois contre deux victoires pour le PSG. Les Parisiens avaient gagné 3-1 à domicile en décembre 2024 et 3-2 à l’extérieur en novembre 2025. Ces rencontres ont été disputées, Lyon ayant également remporté un match de Coupe de France 2-1 en mai 2024.