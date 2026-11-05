Comment obtenir des billets pour Paris Saint-Germain-Lorient : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Paris Saint-Germain reçoit Lorient le samedi 28 novembre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Lors de leur dernière confrontation en Ligue 1, en mai 2026, le Paris Saint-Germain et Lorient se sont quittés sur un match nul animé (2-2) au Parc des Princes. Sur leurs cinq derniers face-à-face, toutes compétitions confondues, le Paris Saint-Germain compte deux victoires, Lorient une, et les deux autres rencontres se sont soldées par des nuls.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lorient contre Rennes, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand aura lieu le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lorient ?

Le match entre le Paris Saint-Germain et Lorient aura lieu le samedi 28 novembre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lorient ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lorient :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La billetterie officielle du Paris Saint-Germain est la principale source, et la plus fiable, pour obtenir des billets à leur prix initial. Les membres et les supporters inscrits peuvent y consulter les mises en vente directes, les possibilités de revente vérifiées par le club et les offres d’hospitalité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lorient ?

Voici les différentes gammes de prix pour les billets du prochain match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Lorient :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Généralement entre environ 35 € et 110 € .

Généralement entre environ . Adhésions au club et mises en vente : Les prix peuvent monter jusqu’à environ 150 € et plus pour des places centrales en tribune basse.

Les prix peuvent monter jusqu’à environ pour des places centrales en tribune basse. Offres d’hospitalité officielles : Elles débutent généralement autour de 300 € à 400 € et plus par personne, selon la catégorie VIP.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places classiques ou en tribune haute : Les prix débutent autour de 65 € à 95 € pour des places en tribune haute ou derrière les buts.

Les prix débutent autour de pour des places en tribune haute ou derrière les buts. Revente de places en tribune latérale et de places premium : Les prix vont de 110 € à 220 € et plus , selon la demande et la proximité du terrain.

Les prix vont de , selon la demande et la proximité du terrain. Revente de places VIP et d’offres d’hospitalité : Les prix débutent autour de 300 € et plus.

Paris Saint-Germain contre Lorient en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris Saint-Germain et de Lorient

Le PSG aborde ce match dans une forme remarquable, avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est un succès à domicile contre Barcelone (4-2) en Ligue des champions. Au cours de cette même série, il s’est également imposé sur le terrain de Manchester City (4-2) dans la même compétition. En Ligue 1, ses victoires contre Strasbourg et Le Mans, ainsi que son succès à Marseille (2-1), témoignent de sa régularité face à différents adversaires. Le PSG a marqué 14 buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

Le bilan récent de Lorient est également solide : trois victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1, sans aucune défaite. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 0-0 contre Angers. Au cours de cette série, Lorient a aussi battu Monaco (1-0) et le Paris FC (1-0). L’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé deux en cinq matches, signe d’une organisation défensive difficile à prendre en défaut.

Paris Saint-Germain contre Lorient : les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mai 2026, lorsqu’ils avaient fait match nul 2-2 au Parc des Princes en Ligue 1. Avant cela, leur rencontre sur le terrain de Lorient, en octobre 2025, s’était également terminée sur un nul (1-1). Sur leurs cinq derniers face-à-face, le PSG compte deux victoires, Lorient une et les deux autres rencontres se sont soldées par des nuls. Le PSG a marqué huit buts contre sept pour Lorient au cours de cette série.