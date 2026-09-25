Le Paris Saint-Germain affronte Le Mans le samedi 10 octobre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Historiquement, le PSG détient un net avantage dans cette affiche, avec quatre victoires lors de ses cinq précédentes confrontations directes toutes compétitions confondues. Leur dernier duel en compétition remonte à février 2025 en Coupe de France, lorsque le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 à l’extérieur.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Paris Saint-Germain - Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Paris Saint-Germain - Le Mans en Ligue 1 ?

Paris Saint-Germain - Le Mans aura lieu au Parc des Princes, à Paris, le samedi 10 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Comment acheter des billets pour Paris Saint-Germain - Le Mans en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match Paris Saint-Germain - Le Mans FC au Parc des Princes le samedi 10 octobre 2026, suivez ces étapes parmi les principales options d’achat :

1. Site officiel de la billetterie du PSG

Billets à l’unité en direct : Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie du Paris Saint-Germain ( billetterie.psg.fr ).

Revente officielle (Ticketplace) : Si les billets standard en admission générale sont épuisés, le PSG exploite une plateforme de revente intégrée appelée Ticketplace sur son site officiel. Les abonnés y mettent leurs places en vente en toute sécurité à des prix faciaux réglementés.

2. Billets officiels et offres voyage

Si vous venez à Paris depuis l’étranger, des partenaires de voyage autorisés proposent des offres complètes pour les supporters. Ces formules comprennent généralement un billet officiel de catégorie 1 ou de catégorie 2 pour le match, ainsi qu’un séjour à l’hôtel sur place et des options petit-déjeuner.

3. Expériences VIP et hospitalité

Pour accéder aux salons du stade, à la restauration d’avant-match et à des places premium, rendez-vous dans l’onglet Offres VIP du site officiel de la billetterie du PSG, ou choisissez des formules hospitalité via des agences autorisées.

4. Plateformes de billetterie secondaires

Si vous ne parvenez pas à obtenir des billets directement via le club, des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent des billets revendus par des supporters. Notez que les prix sur les places de marché tierces sont fixés par les vendeurs et peuvent être affichés au-dessus ou en dessous de la valeur faciale officielle.

Combien coûtent les billets pour Paris Saint-Germain - Le Mans en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour Paris Saint-Germain - Le Mans FC au Parc des Princes varient selon la catégorie de place et la plateforme d’achat :

1. Billets officiels en direct et Ticketplace

Billets standard à l’unité : Les billets à l’unité à leur valeur faciale, vendus directement via la billetterie officielle du PSG, commencent à partir de 45 € pour des places en admission générale au niveau supérieur ou avec visibilité réduite.

Places intermédiaires et centrales : Les billets de catégorie 1 et les places en tribune latérale se situent généralement entre 75 € et 150 € , selon la proximité du terrain et la vue.

2. Formules VIP et hospitalité

Salons hospitalité : Les formules premium incluant restauration d’avant-match, open bar et accès au salon VIP commencent à partir de 449 € par personne.

3. Plateformes de billetterie secondaires

Les billets revendus sur des places de marché secondaires comme StubHub varient fortement selon la demande.

Revente d’entrée de gamme : Sur les plateformes secondaires vérifiées, les prix de départ commencent généralement autour de 70 € à 85 € .

Prix moyen de revente : Le prix moyen du marché pour des places standard se situe entre 140 € et 180 € .

Paris Saint-Germain - Le Mans en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paris Saint-Germain et du Mans

Le PSG aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 à domicile contre Monaco en Ligue 1, un revers qui a suivi des nuls contre Lille (2-2) et Rennes (2-2). L’unique victoire sur cette série est intervenue contre Aston Villa (2-1) en Supercoupe de l’UEFA. Le PSG a marqué huit buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres, un bilan défensif qui inquiétera le staff.

Le Mans a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est terminée par un nul 1-1 à Nice en Ligue 1, et le club a également fait match nul 2-2 à Brest plus tôt dans la saison. Une défaite 3-2 contre Rennes représente son revers le plus lourd récemment. Sur ces cinq matches, Le Mans a inscrit sept buts et en a concédé huit.

Paris Saint-Germain - Le Mans : bilan récent des confrontations directes

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en Coupe de France en février 2025, lorsque le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-0 à l’extérieur contre Le Mans. Sur les cinq confrontations directes recensées, le PSG détient un avantage clair avec trois victoires contre une pour Le Mans, avec une victoire supplémentaire du PSG également présente dans les données. Le PSG a marqué 11 buts lors de ces rencontres et n’en a concédé qu’un seul.