Le PSG affronte Barcelone le mardi 20 octobre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Leur rivalité est célèbre pour ses confrontations marquantes en phase à élimination directe, notamment la légendaire « remontada » 6-1 du FC Barcelone en 2017, ainsi que les victoires décisives 4-1 du PSG à Barcelone en 2021 et en 2024. Lors de leur dernière confrontation en Ligue des champions, pendant la phase de ligue 2025-2026, le PSG s’est imposé 2-1 contre Barcelone sur le sol espagnol.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour PSG-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Paris Saint-Germain - Barcelone en Ligue des champions ?

Le match PSG-Barcelone débute au Parc des Princes, à Paris, le mardi 20 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 3 20 oct. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Comment acheter des billets pour Paris Saint-Germain - Barcelone en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA Paris Saint-Germain - FC Barcelone au Parc des Princes, vous pouvez suivre ces principales options :

1. Portail officiel de billetterie du PSG (Billetterie PSG)

Vente grand public : Vous pouvez créer gratuitement un compte supporter sur le site officiel de billetterie du Paris Saint-Germain. Lorsque les billets arrivent à la phase « Grand Public », tout le monde peut les acheter directement au prix facial.

Priorité Red & Blue : Si vous disposez d’une adhésion Red & Blue, vous bénéficiez d’un accès anticipé pendant une fenêtre de vente prioritaire avant la mise en vente grand public.

2. Secteur visiteurs (FC Barcelone)

Si vous cherchez à vous asseoir dans le parcage visiteurs, les billets sont distribués directement par le FC Barcelone. Ils sont généralement réservés aux membres officiels du club blaugrana et aux groupes de supporters enregistrés (penyes).

Combien coûtent les billets pour Paris Saint-Germain - Barcelone en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l’UEFA Paris Saint-Germain - FC Barcelone au Parc des Princes varient en fonction du canal d’achat et de la catégorie de place :

1. Vente officielle primaire (portail billetterie du PSG)

Catégorie 4 / Tribunes hautes : Environ 70 € à 120 €

Catégories 2 et 3 / Tribunes intermédiaires : Environ 130 € à 250 €

Catégorie 1 / Tribune latérale principale : Environ 260 € à 450 €

Packages VIP & hospitalité : À partir de 550 € à 1 200 €+

2. Marché secondaire & agrégateurs

En raison d’une demande extrêmement forte, sur des plateformes de billets secondaires comme Ticombo , les prix commencent généralement autour de 250 € à 320 € pour des places en tribunes hautes ou à visibilité réduite, tandis que le prix moyen des places tourne autour de 500 € à 650 € , et que les places premium dépassent 1 000 € .

Paris Saint-Germain - Barcelone en Ligue des champions : tout ce que vous devez savoir

Forme de Paris Saint-Germain et de Barcelone

Le PSG a enregistré une série de résultats mitigés sur ses cinq derniers matches, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 à Brest en Ligue 1, même si une défaite 1-2 à domicile contre Monaco et des nuls consécutifs face à Lille et Rennes reflètent l’irrégularité qui a marqué sa campagne nationale. Le succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions reste sa performance la plus convaincante sur cette série de cinq rencontres, et sur l’ensemble de cette séquence, le club a marqué 11 buts et en a encaissé huit.

Barcelone est dans une forme irrésistible, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, 21 buts marqués et dix encaissés. Son résultat le plus récent a été un succès 7-2 contre le Racing Santander, et le club a également battu Feyenoord 5-1 en Ligue des champions et Valence 5-0 en Liga. Cinq victoires consécutives dans deux compétitions témoignent d’un effectif qui évolue avec une confiance considérable et une grande fluidité offensive.

Paris Saint-Germain - Barcelone : bilan récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue des champions le 1er octobre 2025, lorsque Barcelone recevait le PSG et s’est incliné 1-2. Sur les cinq dernières confrontations directes, toutes disputées en Ligue des champions, le PSG présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour Barcelone, ainsi qu’un nul. Le PSG a été particulièrement dominateur à l’extérieur, avec des victoires 4-1 au Camp Nou en avril 2024 et en février 2021, même si Barcelone a bien remporté un succès 3-2 au Parc des Princes en avril 2024 lors de cette même double confrontation.