Le Paris FC affronte Strasbourg le samedi 19 septembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.
Les deux équipes s’étaient précédemment neutralisées sur un score de 0-0 lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026. Avec un positionnement important au classement en ce début de saison, les deux clubs viseront à décrocher trois points cruciaux dans cette rencontre.
Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paris FC-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?
Paris FC-Strasbourg se déroule au stade Jean-Bouin, à Paris.
Comment acheter des billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?
Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg le 19 septembre 2026, vous pouvez passer par plusieurs plateformes de billetterie primaires et secondaires :
- Site officiel du club : La principale source est le portail de billetterie officiel du Paris FC (billetterie.parisfc.fr), où les billets à domicile pour les matches au stade Jean-Bouin sont mis en vente directement pour le grand public.
- Billetterie VIP officielle : Pour les offres hospitalité ou les options en salon VIP, les billets sont vendus officiellement via Official-VIP (official-vip.fr).
- Places de marché secondaires : Si les places standard officielles sont épuisées, des billets sont disponibles sur des sites secondaires de comparaison et de revente comme StubHub.
Combien coûtent les billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?
Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg au stade Jean-Bouin varient selon la catégorie de place et la plateforme d’achat :
- Admission générale standard : Les billets primaires achetés directement via le site officiel du club commencent autour de 17 € à 25 € pour des places en tribune grand public.
- Place de marché secondaire : Les plateformes de revente et revendeurs comme StubHub affichent actuellement des places standard à partir de 38 € à 60 € par billet.
- Options premium et hospitalité : Les sièges de catégorie 1 le long de la ligne de touche, les emplacements premium et les packs VIP pour le jour du match vont de 75 € à 150 €+ selon l’accès au salon inclus et la visibilité.
Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir
Forme de Paris FC-Strasbourg
Le Paris FC n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un nul et quatre défaites. Sa seule sortie compétitive dans cette série s’est soldée par un 0-0 contre Troyes en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club s’était incliné 3-2 contre Angers et avait été battu 4-0 par Mayence 05 en pré-saison. Deux nuls 2-2 contre le VfB Stuttgart et Côme complètent le tableau. Sur ces cinq matches, le Paris FC a marqué quatre buts et en a concédé neuf.
Le bilan récent de Strasbourg est tout aussi compliqué. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, avec un nul 1-1 contre Newcastle United en amical. Sa saison de Ligue 1 a débuté par une défaite 4-0 contre Marseille le 21 août. Strasbourg a également perdu deux fois contre Fribourg et a été battu 5-2 par Elversberg. Le club a encaissé 13 buts sur cette série de cinq matches tout en n’en marquant que quatre.
Paris FC-Strasbourg : historique récent des confrontations directes
La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 15 mars 2026, lorsque Strasbourg recevait le Paris FC, et le match s’est terminé sur un score de 0-0. Avant cela, le Paris FC avait accueilli Strasbourg au stade Jean-Bouin en septembre 2025, avec une victoire 3-2 de Strasbourg. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, qui incluent trois matches de Ligue 3 en 2014 et 2015, chaque équipe a remporté deux victoires, pour un nul.
Face à face
Classement de Paris FC-Strasbourg
|#
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
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N
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|2
|5
|3
|2
|0
|10
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|+8
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|0
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|3
|4
|7
|-3
|2
D
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N
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