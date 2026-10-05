Le Paris FC affronte Rennes le dimanche 18 octobre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Lors de la saison 2025-2026 précédente, les deux équipes se sont partagé leurs confrontations, avec une victoire 1-0 de Rennes à l'extérieur face au Paris FC avant un succès 2-1 lors du match retour au Roazhon Park. Le Paris FC aborde cette rencontre après de solides performances sur la scène nationale, dont des résultats récents positifs contre de grandes équipes françaises comme Lyon et Marseille.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Paris FC-Rennes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Paris FC-Rennes en Ligue 1 ?

Paris FC-Rennes débute au stade Jean-Bouin, à Paris.

Ligue 1 - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Comment acheter des billets pour Paris FC-Rennes en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Paris FC et Rennes au stade Jean-Bouin, vous pouvez suivre ces principales options :

1. Portail officiel de billetterie du Paris FC Le moyen le plus sûr et le plus fiable d'acheter des billets est de passer directement par le site officiel de billetterie du Paris FC.

Adhésion au club / accès prioritaire : Les membres officiels du club ou les abonnés bénéficient souvent d'un accès prioritaire avant l'ouverture de la vente au grand public.

Mise en vente grand public : Les places restantes sont mises à disposition du public à l'approche du match. Vous devrez créer un compte en ligne gratuit pour finaliser votre transaction et télécharger vos billets dématérialisés pour le match.

2. Secteur visiteurs (pour les supporters de Rennes) Si vous souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs pour soutenir Rennes, les billets sont généralement distribués directement via le système de billetterie officiel du Stade Rennais FC ou par des groupes de supporters organisés.

Combien coûtent les billets pour Paris FC-Rennes en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et le Stade Rennais FC au stade Jean-Bouin varient en fonction de la catégorie de place et du canal d'achat :

Billets officiels en direct (guichets du Paris FC)

Entrée gratuite / promotionnelle : Le Paris FC a notamment proposé l'entrée générale pour les matches standard à domicile gratuitement ou à partir de tarifs symboliques, par exemple 0 € à 10 €, pour des places standard dans certaines sections du stade.

Places standard / premium : Les places des catégories régulières se situent généralement entre 15 € et 40 € pour des rencontres de Ligue 1 de milieu de tableau.

Plateformes de revente et marché secondaire

Lorsque les fenêtres de vente principales ferment, des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub offrent aux supporters une deuxième chance d'obtenir une entrée pour le match.

Prix de départ : Les billets de revente d'entrée de gamme commencent généralement autour de 30 € à 35 € (~35 $ US) pour des places de catégorie standard.

Prix moyen : Les annonces moyennes de revente sur les plateformes secondaires vérifiées se situent entre 60 € et 70 € (~70 à 75 $ US) selon l'emplacement du siège, la vue et la demande.

Paris FC-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Paris FC et Rennes

Le Paris FC a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est un match nul 0-0 contre Lyon le 12 septembre, et il s'est imposé 3-2 à l'extérieur contre Marseille le 6 septembre. Sur cette série de cinq matches, le Paris FC a marqué cinq buts et en a encaissé trois. Il n'a pas perdu de match de Ligue 1 lors de ses quatre dernières sorties.

Rennes a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec un match nul dans chaque compétition dans laquelle il a joué. Son résultat le plus récent est un match nul 0-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa le 16 septembre, et avant cela, Rennes a battu Marseille 1-0 en Ligue 1 le 11 septembre. Rennes a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ses cinq derniers matches, et reste invaincu lors de ses quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues.

Paris FC-Rennes : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Ligue 1 le 10 mai 2026, lorsque Rennes s'est imposé 2-1 à domicile. Avant cela, le Paris FC avait battu Rennes 1-0 au stade Jean-Bouin en novembre 2025. Sur les deux confrontations recensées, chaque équipe compte une victoire.