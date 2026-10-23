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Comment obtenir des billets pour Paris FC-Monaco : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Paris FC affronte Monaco en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 10 avril 2026, le Paris FC s’est imposé 4-1 face à Monaco dans ce même stade. Les deux équipes cherchent à prendre des points précieux en ce début de saison de Ligue 1 pour remonter au classement.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Paris FC-Monaco, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue Paris FC-Monaco en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Paris FC-Monaco sera donné au stade Jean Bouin, à Paris, le dimanche 1er novembre 2026.

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Ligue 1 - Journée 9
Stade Jean Bouin

Comment acheter des billets pour Paris FC-Monaco en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et l’AS Monaco au stade Jean-Bouin, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

  • Canaux officiels des clubs : Vous pouvez consulter directement la billetterie officielle du Paris FC pour connaître les mises en vente initiales, les périodes de priorité réservées aux membres du club et les disponibilités pour le grand public.
  • Billets pour le secteur visiteurs : Si vous soutenez l’AS Monaco, vous pouvez parfois demander des billets pour les supporters en déplacement par l’intermédiaire de la billetterie officielle du club monégasque.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Paris FC-Monaco en Ligue 1 ?

Pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et l’AS Monaco, les options et les prix estimés varient selon la catégorie :

1. Canaux officiels des clubs

  • Les billets standard au tarif initial coûtent généralement entre 15 € et 25 € environ pour les supporters en placement général ou dans les tribunes derrière les buts, et entre 40 € et 70 € pour les places haut de gamme situées le long du terrain lors des matches de championnat ordinaires au stade Jean-Bouin.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des prix qui dépendent de la demande :

  • Tribunes derrière les buts / Catégorie 4 : Les prix commencent généralement entre 25 € et 50 €.
  • Tribune Eiffel / Catégorie 1 : Les prix se situent généralement entre 60 € et 90 €.
  • Places centrales le long du terrain / VIP / Premium : Les prix peuvent aller de 110 € à plus de 150 €.

Paris FC-Monaco en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Paris FC-Monaco : la forme des deux équipes

Le Paris FC compte trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres, sans défaite sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à domicile contre Strasbourg le 19 septembre. Plus tôt en septembre, il s’est également imposé 3-2 à Marseille. Le Paris FC a marqué huit buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq matches, dont une victoire 3-0 contre Nice.

Monaco a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et fait un match nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 à Lens le 18 septembre. Le club monégasque a également battu le PSG 2-1 à l’extérieur en Ligue 1 le 4 septembre. Monaco a marqué dix buts et en a encaissé quatre sur cette série de cinq matches, qui comprend une victoire 4-1 contre Gornik Zabrze en qualifications de la Ligue Conférence.

PAR

PAR - Forme

OM
V2-3
OL
N0-0
STR
V2-1
FCL
D1-0
REN
V4-3
But marqué (encaissé)
9/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ASM

ASM - Forme

PIS
V2-0
TFC
N2-2
CSS
V1-2
FCL
D1-0
SCF
V3-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Paris FC-Monaco : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est terminée par une victoire 4-1 du Paris FC au stade Jean Bouin, en Ligue 1, le 10 avril 2026. Auparavant, Monaco s’était imposé 1-0 lors de la venue du Paris FC en Principauté en novembre 2025. Sur les trois confrontations répertoriées dans les données, le Paris FC présente le meilleur bilan récent, avec deux victoires contre une pour Monaco.

Face à face

Paris FCNulMonaco
2
1
0
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FDM
5Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué1/3
#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
BrestBrestB29
83321410+412
V
N
V
D
D
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
8224610-48
D
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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