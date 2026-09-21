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Comment obtenir des billets pour Paris FC - Lyon : prix en Ligue 1, infos sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Paris FC affronte Lyon en Ligue 1. Voici comment vous pouvez acheter vos billets

Le Paris FC affronte Lyon le samedi 12 septembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Cette rencontre constitue un test important pour le Paris FC, qui cherche à faire ses preuves face à l’un des poids lourds installés du football français. Supporters comme observateurs suivront de près la manière dont la bataille tactique se déroulera sur le terrain, sous les projecteurs du vendredi soir.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Paris FC vs Lyon, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Paris FC vs Lyon en Ligue 1 ?

Paris FC vs Lyon débute au stade Jean-Bouin, à Paris, l’heure exacte étant confirmée dans les détails du match ci-dessus.

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Ligue 1 - Journée 4
Stade Jean Bouin

Comment acheter des billets pour Paris FC vs Lyon en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre le Paris FC et Lyon le 12 septembre 2026, vous pouvez suivre ces canaux de billetterie habituels :

  • Canaux officiels du club : rendez-vous sur le site officiel du Paris FC pour vérifier les mises en vente de billets, les périodes réservées aux membres du club et les ventes au grand public directement auprès du club hôte.
  • Guichet du stade : des billets peuvent occasionnellement être achetés directement au guichet du stade Jean-Bouin, selon les disponibilités à l’approche du jour du match.
  • Plateformes de revente : si les billets sont épuisés via les canaux officiels principaux, des plateformes comme StubHub proposent des places mises en vente par des vendeurs tiers.

Paris FC vs Lyon en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paris FC et de Lyon

Le Paris FC n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un match nul et quatre défaites sur cette série. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre Troyes en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, il s’est incliné 3-2 contre Angers et a été battu 4-0 par Mayence 05 lors de matches amicaux de pré-saison. Le Paris FC a marqué quatre buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches, les nuls contre le VfB Stuttgart et Côme, tous deux conclus sur le score de 2-2, étant les seuls résultats à offrir un peu d’encouragement.

Lyon a enregistré deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 sur la pelouse de Toulouse en Ligue 1 le 22 août, et le club a également battu le Sparta Prague 3-0 lors des qualifications pour la Ligue des champions. Une défaite 4-0 contre le Betis en pré-saison a constitué le point bas de cette série. Lyon a fait match nul 1-1 contre Fenerbahçe lors des barrages de la Ligue des champions et s’est incliné 2-1 contre le Sparta Prague à l’aller, avant de renverser cette confrontation.

PAR

PAR - Forme

M05
D4-0
SCO
D3-2
TRO
N0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
But marqué (encaissé)
8/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
OL

OL - Forme

FB
N1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
N1-1
AJA
V3-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Paris FC vs Lyon : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre le Paris FC et Lyon a eu lieu en Ligue 1 le 8 mars 2026, lorsque Lyon recevait le Paris FC, et le match s’est terminé sur le score de 1-1. Avant cela, le Paris FC avait accueilli Lyon au stade Jean-Bouin en octobre 2025 et les deux équipes s’étaient partagé six buts dans un match nul 3-3. La seule autre confrontation enregistrée dans ce jeu de données est un nul 0-0 en Coupe de France en décembre 2021, également chez le Paris FC. En trois matches, aucune des deux équipes n’a réussi à s’imposer.

Face à face

Paris FCNulLyon
0
3
0
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
3
Lyon badge
Lyon
OL
3
FDM
Coupe de France
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FDM
4Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué2/3

Classement de Paris FC et de Lyon

Au classement actuel de Ligue 1, Lyon occupe la quatrième place tandis que le Paris FC est douzième.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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