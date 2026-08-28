Le Paris FC affronte Strasbourg le samedi 19 septembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Les deux équipes s’étaient auparavant quittées sur un match nul 0-0 lors de leur dernière confrontation en championnat en mars 2026. Avec les premières positions du classement de début de saison en jeu, les deux clubs viseront à prendre trois points cruciaux dans cette affiche.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paris FC-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Paris FC-Strasbourg se déroule au stade Jean-Bouin, à Paris.

Ligue 1 - Journée 5 19 sept. 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Comment acheter des billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg le 19 septembre 2026, vous pouvez passer par plusieurs plateformes de billetterie primaires et secondaires :

Site officiel du club : La principale source est le portail officiel de billetterie du Paris FC (billetterie.parisfc.fr), où les billets à domicile pour les matches au stade Jean-Bouin sont mis en vente directement pour le grand public.

Billetterie VIP officielle : Pour les offres hospitalité ou les options en salon VIP, les billets sont vendus officiellement via Official-VIP (official-vip.fr).

Plateformes secondaires de vente de billets : Si les places standard officielles sont épuisées, des billets sont disponibles sur des sites secondaires de comparaison et de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg au stade Jean-Bouin varient selon la catégorie de place et la plateforme d’achat :

Places standard grand public : Les billets vendus directement via le site officiel du club commencent aux alentours de 17 € à 25 € pour les places standard.

Plateformes du marché secondaire : Les plateformes de revente et de revendeurs comme StubHub affichent actuellement des places standard à partir de 38 € à 60 € par billet.

Options premium et hospitalité : Les places de catégorie 1 le long de la touche, les emplacements premium et les packs VIP pour le jour du match vont de 75 € à 150 €+ selon l’accès salon inclus et la visibilité.

Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paris FC et Strasbourg

Le Paris FC n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matches, avec un match nul et quatre défaites. Sa seule sortie compétitive durant cette série s’est terminée sur un 0-0 contre Troyes en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club s’est incliné 3-2 face à Angers et a été battu 4-0 par Mayence 05 en pré-saison. Deux matches nuls 2-2 contre le VfB Stuttgart et Côme complètent le tableau. Sur ces cinq rencontres, le Paris FC a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

La série récente de Strasbourg est tout aussi compliquée. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, un nul 1-1 contre Newcastle United en amical. Sa saison de Ligue 1 a commencé par une défaite 4-0 contre Marseille le 21 août. Strasbourg s’est aussi incliné à deux reprises face à Fribourg et a été battu 5-2 par Elversberg. Le club a encaissé 13 buts sur cette série de cinq matches tout en n’en marquant que quatre.

Paris FC-Strasbourg : les derniers face-à-face

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 15 mars 2026, lorsque Strasbourg recevait le Paris FC, et le match s’est terminé sur un score de 0-0. Avant cela, le Paris FC avait accueilli Strasbourg au stade Jean-Bouin en septembre 2025, avec une victoire 3-2 de Strasbourg. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés, qui comprennent trois rencontres de Ligue 3 en 2014 et 2015, chaque équipe a obtenu deux victoires, pour un match nul.