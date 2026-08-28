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Comment obtenir des billets pour Paris FC contre Strasbourg : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Le Paris FC affronte Strasbourg en Ligue 1. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

Le Paris FC affronte Strasbourg le samedi 19 septembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Les deux équipes s’étaient auparavant quittées sur un match nul 0-0 lors de leur dernière confrontation en championnat en mars 2026. Avec les premières positions du classement de début de saison en jeu, les deux clubs viseront à prendre trois points cruciaux dans cette affiche.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paris FC-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Paris FC-Strasbourg se déroule au stade Jean-Bouin, à Paris.

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Ligue 1 - Journée 5
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Comment acheter des billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg le 19 septembre 2026, vous pouvez passer par plusieurs plateformes de billetterie primaires et secondaires :

  • Site officiel du club : La principale source est le portail officiel de billetterie du Paris FC (billetterie.parisfc.fr), où les billets à domicile pour les matches au stade Jean-Bouin sont mis en vente directement pour le grand public.
  • Billetterie VIP officielle : Pour les offres hospitalité ou les options en salon VIP, les billets sont vendus officiellement via Official-VIP (official-vip.fr).
  • Plateformes secondaires de vente de billets : Si les places standard officielles sont épuisées, des billets sont disponibles sur des sites secondaires de comparaison et de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Strasbourg au stade Jean-Bouin varient selon la catégorie de place et la plateforme d’achat :

  • Places standard grand public : Les billets vendus directement via le site officiel du club commencent aux alentours de 17 € à 25 € pour les places standard.
  • Plateformes du marché secondaire : Les plateformes de revente et de revendeurs comme StubHub affichent actuellement des places standard à partir de 38 € à 60 € par billet.
  • Options premium et hospitalité : Les places de catégorie 1 le long de la touche, les emplacements premium et les packs VIP pour le jour du match vont de 75 € à 150 €+ selon l’accès salon inclus et la visibilité.

Paris FC-Strasbourg en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paris FC et Strasbourg

Le Paris FC n’a pas gagné lors de ses cinq derniers matches, avec un match nul et quatre défaites. Sa seule sortie compétitive durant cette série s’est terminée sur un 0-0 contre Troyes en Ligue 1 le 22 août. Avant cela, le club s’est incliné 3-2 face à Angers et a été battu 4-0 par Mayence 05 en pré-saison. Deux matches nuls 2-2 contre le VfB Stuttgart et Côme complètent le tableau. Sur ces cinq rencontres, le Paris FC a marqué quatre buts et en a encaissé neuf.

La série récente de Strasbourg est tout aussi compliquée. Le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, un nul 1-1 contre Newcastle United en amical. Sa saison de Ligue 1 a commencé par une défaite 4-0 contre Marseille le 21 août. Strasbourg s’est aussi incliné à deux reprises face à Fribourg et a été battu 5-2 par Elversberg. Le club a encaissé 13 buts sur cette série de cinq matches tout en n’en marquant que quatre.

PAR

PAR - Forme

SCO
D3-2
TRO
N0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
N0-0
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
STR

STR - Forme

NEW
V1-1
OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
N1-1
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Paris FC-Strasbourg : les derniers face-à-face

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 15 mars 2026, lorsque Strasbourg recevait le Paris FC, et le match s’est terminé sur un score de 0-0. Avant cela, le Paris FC avait accueilli Strasbourg au stade Jean-Bouin en septembre 2025, avec une victoire 3-2 de Strasbourg. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés, qui comprennent trois rencontres de Ligue 3 en 2014 et 2015, chaque équipe a obtenu deux victoires, pour un match nul.

Face à face

Paris FCNulStrasbourg
1
2
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FDM
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
FDM
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FDM
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FDM
6Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Classement de Paris FC et Strasbourg

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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