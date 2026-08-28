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Comment obtenir des billets pour Paderborn - Hoffenheim : prix en Bundesliga, infos sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Paderborn affronte Hoffenheim en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets

Paderborn affronte Hoffenheim le dimanche 20 septembre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Ce match marquera leur premier affrontement dans l'élite depuis mai 2020, lorsque les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 1-1 à Paderborn. Hoffenheim a l'avantage dans l'historique global des confrontations directes, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres officielles face à Paderborn.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Paderborn contre Hoffenheim, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Paderborn contre Hoffenheim en Bundesliga ?

Paderborn contre Hoffenheim se joue à la Home Deluxe Arena de Paderborn.

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Bundesliga - Journée 4
Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour Paderborn contre Hoffenheim en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Paderborn contre Hoffenheim qui se déroule à la Home Deluxe Arena de Paderborn, plusieurs options principales s'offrent à vous :

Canaux officiels des clubs

  • Boutique officielle de billetterie du SC Paderborn 07 : En tant que club hôte, Paderborn gère l'essentiel de la vente primaire des billets. Les membres du club et les abonnés sont prioritaires, avant une mise en vente grand public sur le portail officiel du club s'il reste des places.
  • Boutique officielle de billetterie du TSG 1899 Hoffenheim : Si vous êtes un supporter visiteur et souhaitez prendre place dans le parcage, les contingents de billets sont gérés via le canal officiel de billetterie d'Hoffenheim pour les fans inscrits et les membres.

Plateformes secondaires et revente

  • Plateformes officielles de revente : Les deux clubs disposent de plateformes officielles d'échange de billets (Zweitmarkt) où les abonnés qui ne peuvent pas assister au match peuvent revendre leur place en toute sécurité à leur valeur faciale.
  • Places de marché de billetterie tierces : Si les contingents officiels sont épuisés, il est souvent possible de trouver des billets sur des plateformes secondaires de comparaison et de mise en vente de billets comme StubHub. Les prix sur ces plateformes secondaires peuvent varier en fonction de la demande.

Combien coûtent les billets pour Paderborn contre Hoffenheim en Bundesliga ?

Les prix officiels des billets pour les matches à domicile du SC Paderborn 07 à la Home Deluxe Arena dépendent de l'emplacement, de la catégorie et du fait que vous achetiez via les canaux principaux du club ou via des plateformes secondaires de revente :

Prix officiels à la valeur faciale (guichets du SC Paderborn)

  • Places debout (Stehplatz) : 14,50 € à 16,50 €
  • Places assises (Sitzplatz, du standard au premium) : 29,00 € à 39,00 €
  • Secteur visiteurs (supporters d'Hoffenheim) : Environ 14,50 € à 19,00 € pour les places debout, et jusqu'à 48,00 € pour les blocs visiteurs assis.

Prix du marché secondaire et de la revente

  • Admission générale / entrée de gamme : Sur les plateformes de revente et les places de marché secondaires comme StubHub, les prix des billets commencent généralement autour de 40,00 € à 49,00 € pour des places standard, selon la demande.
  • Places centrales / forte demande : Les places plus proches du milieu de terrain ou relevant de catégories très demandées sur les plateformes secondaires peuvent atteindre des montants nettement plus élevés selon la disponibilité en temps réel.

Paderborn contre Hoffenheim en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Paderborn et Hoffenheim

Paderborn aborde cette ouverture de Bundesliga avec un seul résultat officiel au compteur cet été. Le club a battu le 1. FC Phoenix Luebeck 4-2 en DFB-Pokal le 23 août, sa seule victoire dans une série qui comprend aussi deux matches nuls contre le Werder Brême, tous deux conclus sur le score de 2-2, ainsi qu'un succès 2-0 contre Osnabrueck en pré-saison. Sa seule défaite est intervenue contre Magdeburg, un revers 0-2 fin juillet. Lors de ses cinq derniers matches, Paderborn a marqué huit buts et en a encaissé six.

Hoffenheim arrive avec trois victoires sur ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est un succès 4-0 contre Erzgebirge Aue en DFB-Pokal le 22 août. Avant cela, le club avait fait match nul 2-2 avec Tottenham Hotspur en amical, après avoir perdu 3-0 contre le même adversaire la veille. Plus tôt durant la pré-saison, Hoffenheim avait aussi battu Karlsruher SC 3-0 et Holstein Kiel 3-1. Hoffenheim a marqué 12 buts et en a concédé six sur ces cinq matches.

SCP

SCP - Forme

SVW
N2-2
PHL
V2-4
M05
N0-0
SCF
D0-1
BVB
D3-0
But marqué (encaissé)
6/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TSG

TSG - Forme

AUE
V0-4
KOE
D3-2
BVB
D2-3
VFB
V2-1
OFI
D2-0
But marqué (encaissé)
10/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Paderborn contre Hoffenheim : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 23 mai 2020, en Bundesliga, lorsque Paderborn et Hoffenheim avaient fait match nul 1-1 à la Home Deluxe Arena. Avant cela, Hoffenheim avait battu Paderborn 3-0 à Sinsheim en novembre 2019. Sur les cinq confrontations recensées entre les deux équipes, Hoffenheim en a remporté trois, pour un match nul et une défaite, et les cinq rencontres ont toutes été disputées soit en Bundesliga, soit en 2. Bundesliga.

Face à face

PaderbornNulHoffenheim
0
2
3
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FDM
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FDM
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FDM
Bundesliga 2
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
FDM
1Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

Classement de Paderborn et Hoffenheim

Dans le classement actuel de Bundesliga, Paderborn occupe la 13e place tandis que Hoffenheim est 11e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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