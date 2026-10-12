Paderborn reçoit le Hamburger SV le samedi 24 octobre 2026 à la Home Deluxe Arena de Paderborn.

Paderborn reste sur des résultats contrastés et cherche à confirmer après sa nette victoire 3-1 contre Hoffenheim lors de son dernier match. Le Hamburger SV espère stabiliser sa saison et rebondir après ses récentes difficultés défensives face à des adversaires de premier plan.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Paderborn contre le Hamburger SV, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Paderborn et le Hamburger SV ?

Le match entre Paderborn et le Hamburger SV se joue le samedi 24 octobre 2026, à la Home Deluxe Arena de Paderborn.

Bundesliga - Journée 7 24 oct. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Paderborn et le Hamburger SV ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match SC Paderborn 07 contre Hamburger SV :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du SC Paderborn 07 : C’est l’option la plus directe et la plus sûre pour obtenir des places dans les tribunes réservées aux supporters locaux au prix officiel. Les membres du club bénéficient souvent d’un accès prioritaire avant la mise en vente au grand public.

Places réservées aux supporters visiteurs du Hamburger SV : Les supporters du HSV qui font le déplacement peuvent acheter des billets pour la tribune visiteurs officielle directement sur la billetterie officielle du Hamburger SV, généralement sous réserve d’une priorité accordée aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Paderborn et le Hamburger SV ?

Le prix des billets pour le match de Bundesliga SC Paderborn 07 contre Hamburger SV varie selon qu’ils sont achetés directement auprès des clubs ou sur des plateformes de revente.

1. Prix officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : de 14,50 € à 16,50 €

Places assises (Sitzplatz, catégorie standard) : de 29,00 € à 33,00 €

Places assises (Sitzplatz, catégorie premium) : de 36,00 € à 39,00 €

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont vendus, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ : Sur les plateformes de revente, les billets d’entrée les moins chers coûtent généralement entre 30,00 € et 50,00 € .

Paderborn contre le Hamburger SV en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et du Hamburger SV

Paderborn aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-1 contre Hoffenheim en Bundesliga, après une défaite 3-0 à domicile face au Borussia Dortmund. Plus tôt dans cette série, Paderborn avait fait match nul 0-0 contre Mayence 05 et perdu 0-1 contre Fribourg. Sur ces cinq rencontres, Paderborn a marqué neuf buts et en a encaissé huit.

Hambourg a remporté deux de ses cinq derniers matches et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Cologne en Bundesliga, après deux lourdes défaites : 5-0 face au RB Leipzig et 5-0 contre Mayence 05. Hambourg a marqué six buts et en a encaissé treize sur ces cinq rencontres.

Paderborn contre le Hamburger SV : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 2 mars 2025 en 2. Bundesliga. Paderborn s’était imposé 2-0 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, toutes disputées en deuxième division, Paderborn compte trois victoires, contre deux matches nuls et aucune victoire pour Hambourg. Le meilleur résultat de Hambourg sur cette période est un nul 2-2 obtenu en septembre 2024.