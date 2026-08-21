Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Bundesliga
team-logoPaderborn
Home Deluxe Arena
team-logoFribourg
Book Paderborn vs Freiburg Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Paderborn - Fribourg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Paderborn
Fribourg
Bundesliga

Paderborn affronte Fribourg en Bundesliga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Paderborn affronte Fribourg le samedi 5 septembre 2026 à la Home Deluxe Arena de Paderborn.

Fribourg aborde ce match en pleine confiance après une victoire 3-1 à l’extérieur contre Motherwell lors des qualifications de la Conference League, tandis que Paderborn a récemment fait match nul 2-2 contre le Werder Brême en pré-saison. Paderborn a remporté la dernière confrontation compétitive entre les deux équipes 3-1 à l’extérieur en DFB-Pokal en novembre 2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paderborn-Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Paderborn-Fribourg se joue à la Home Deluxe Arena de Paderborn, avec un coup d’envoi prévu lors de la journée d’ouverture de Bundesliga.

crest
Bundesliga - Journée 2
Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Paderborn-Fribourg à la Home Deluxe Arena, suivez ces étapes :

1. Vente officielle principale

  • Billetterie du SC Paderborn : Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne du SC Paderborn. Les membres du club et les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire avant toute mise en vente au grand public.
  • Bourse aux billets officielle (Zweitmarkt) : Si les billets classiques sont épuisés, consultez la plateforme officielle de revente de Paderborn sur son site de billetterie pour des billets revendus à leur valeur faciale.

2. Section supporters visiteurs

  • Supporters du SC Fribourg : Les billets pour le parcage visiteurs sont distribués exclusivement via le portail officiel de billetterie du club de SC Fribourg aux membres enregistrés et aux abonnés.

3. Marchés secondaires

  • Si les canaux officiels sont épuisés, des options secondaires peuvent être trouvées sur des plateformes agrégatrices de billets telles que StubHub.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Paderborn-Fribourg ?

Les prix des billets pour les matches de Paderborn varient selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :

Prix officiels à la billetterie (valeur faciale)

Lorsqu’ils sont achetés directement via les canaux officiels du club, les prix standard des billets à la Home Deluxe Arena se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Tribunes debout (Stehplatz) : 14,50 € à 16,50 €
  • Tribunes assises (Sitzplatz) : 29,00 € à 39,00 €

Plateformes secondaires de revente

Si les contingents officiels sont épuisés, les billets proposés sur les places de marché secondaires de comparaison ou de revente, comme StubHub ou des plateformes d’agrégation de billets, reflètent la demande du marché en temps réel et varient selon l’emplacement :

  • Places debout / catégorie budget : À partir d’environ 77 $ à 86 $ (70 € à 80 €)
  • Catégorie assise standard : Se situent généralement entre 145 $ et 216 $ (135 € à 200 €)

Paderborn-Fribourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et de Fribourg

Les cinq derniers matches de Paderborn étaient tous des amicaux de pré-saison. Le club a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre le Werder Brême le 8 août, un résultat répété lors d’une deuxième confrontation le même jour. Plus tôt en pré-saison, Paderborn a battu Osnabrueck 2-0 avant de s’incliner 0-2 contre Magdeburg. Le club avait lancé son programme estival par une victoire 3-1 contre Fagiano Okayama FC.

Fribourg arrive avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, y compris en compétition officielle. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 à l’extérieur contre Motherwell en qualification pour la Conference League le 20 août. Le club a également battu Crystal Palace 3-0 en amical le 15 août et a enchaîné deux victoires 2-0 contre Strasbourg lors de deux matches de pré-saison consécutifs le 8 août. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 0-3 contre Greuther Fuerth le 31 juillet. Sur ses cinq derniers matches, Fribourg a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

SCP

SCP - Forme

OSN
V2-0
SVW
N2-2
SVW
N2-2
PHL
V2-4
M05
N0-0
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SCF

SCF - Forme

CRY
V3-0
MOT
V1-3
F95
V1-5
MOT
V4-1
SVW
V4-1
But marqué (encaissé)
19/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Paderborn-Fribourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en DFB-Pokal le 1er novembre 2023, lorsque Paderborn a battu Fribourg 3-1 à l’extérieur. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Paderborn en a remporté trois et Fribourg deux. En Bundesliga plus précisément, Paderborn s’est imposé 2-0 à Fribourg en janvier 2020, tandis que Fribourg a gagné 3-1 à Paderborn en août 2019.

Face à face

PaderbornNulFribourg
2
0
3
DFB-Pokal
Fribourg badge
Fribourg
SCF
1
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
FDM
Bundesliga
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
FDM
Bundesliga
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Fribourg badge
Fribourg
SCF
3
FDM
Bundesliga 2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
Fribourg badge
Fribourg
SCF
2
FDM
Bundesliga 2
Fribourg badge
Fribourg
SCF
4
Paderborn badge
Paderborn
SCP
1
FDM
8Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Paderborn-Fribourg : classement

Au classement actuel de Bundesliga, Paderborn occupe la 13e place et Fribourg la 9e.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
V
V
N
V
3
FribourgFribourgSCF
4310123+910
N
V
V
V
4
AugsbourgAugsbourgFCA
4211116+57
D
N
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
N
V
D
6
MayenceMayenceM05
4211106+47
V
D
V
N
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
N
D
V
V
8
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
42118807
V
N
V
D
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
4121910-15
N
V
D
N
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
N
V
N
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
N
13
CologneCologneKOE
411269-34
D
N
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
D
D
V
D
16
HambourgHambourgHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google