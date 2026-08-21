Comment obtenir des billets pour Paderborn - Fribourg : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Paderborn affronte Fribourg le samedi 5 septembre 2026 à la Home Deluxe Arena de Paderborn.

Fribourg aborde ce match en pleine confiance après une victoire 3-1 à l’extérieur contre Motherwell lors des qualifications de la Conference League, tandis que Paderborn a récemment fait match nul 2-2 contre le Werder Brême en pré-saison. Paderborn a remporté la dernière confrontation compétitive entre les deux équipes 3-1 à l’extérieur en DFB-Pokal en novembre 2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Paderborn-Fribourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Paderborn-Fribourg se joue à la Home Deluxe Arena de Paderborn, avec un coup d’envoi prévu lors de la journée d’ouverture de Bundesliga.

Bundesliga - Journée 2 5 sept. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour Paderborn-Fribourg en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match de Bundesliga Paderborn-Fribourg à la Home Deluxe Arena, suivez ces étapes :

1. Vente officielle principale

Billetterie du SC Paderborn : Achetez directement via le portail officiel de billetterie en ligne du SC Paderborn. Les membres du club et les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire avant toute mise en vente au grand public.

Bourse aux billets officielle (Zweitmarkt) : Si les billets classiques sont épuisés, consultez la plateforme officielle de revente de Paderborn sur son site de billetterie pour des billets revendus à leur valeur faciale.

2. Section supporters visiteurs

Supporters du SC Fribourg : Les billets pour le parcage visiteurs sont distribués exclusivement via le portail officiel de billetterie du club de SC Fribourg aux membres enregistrés et aux abonnés.

3. Marchés secondaires

Si les canaux officiels sont épuisés, des options secondaires peuvent être trouvées sur des plateformes agrégatrices de billets telles que StubHub .

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Paderborn-Fribourg ?

Les prix des billets pour les matches de Paderborn varient selon que vous achetez via les canaux officiels du club ou via des plateformes secondaires de revente :

Prix officiels à la billetterie (valeur faciale)

Lorsqu’ils sont achetés directement via les canaux officiels du club, les prix standard des billets à la Home Deluxe Arena se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Tribunes debout (Stehplatz) : 14,50 € à 16,50 €

Tribunes assises (Sitzplatz) : 29,00 € à 39,00 €

Plateformes secondaires de revente

Si les contingents officiels sont épuisés, les billets proposés sur les places de marché secondaires de comparaison ou de revente, comme StubHub ou des plateformes d’agrégation de billets, reflètent la demande du marché en temps réel et varient selon l’emplacement :

Places debout / catégorie budget : À partir d’environ 77 $ à 86 $ (70 € à 80 €)

Catégorie assise standard : Se situent généralement entre 145 $ et 216 $ (135 € à 200 €)

Paderborn-Fribourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et de Fribourg

Les cinq derniers matches de Paderborn étaient tous des amicaux de pré-saison. Le club a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 2-2 contre le Werder Brême le 8 août, un résultat répété lors d’une deuxième confrontation le même jour. Plus tôt en pré-saison, Paderborn a battu Osnabrueck 2-0 avant de s’incliner 0-2 contre Magdeburg. Le club avait lancé son programme estival par une victoire 3-1 contre Fagiano Okayama FC.

Fribourg arrive avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, y compris en compétition officielle. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 à l’extérieur contre Motherwell en qualification pour la Conference League le 20 août. Le club a également battu Crystal Palace 3-0 en amical le 15 août et a enchaîné deux victoires 2-0 contre Strasbourg lors de deux matches de pré-saison consécutifs le 8 août. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 0-3 contre Greuther Fuerth le 31 juillet. Sur ses cinq derniers matches, Fribourg a marqué dix buts et en a encaissé quatre.

Paderborn-Fribourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en DFB-Pokal le 1er novembre 2023, lorsque Paderborn a battu Fribourg 3-1 à l’extérieur. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, Paderborn en a remporté trois et Fribourg deux. En Bundesliga plus précisément, Paderborn s’est imposé 2-0 à Fribourg en janvier 2020, tandis que Fribourg a gagné 3-1 à Paderborn en août 2019.

Paderborn-Fribourg : classement

Au classement actuel de Bundesliga, Paderborn occupe la 13e place et Fribourg la 9e.