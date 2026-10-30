Paderborn reçoit l’Eintracht Francfort le samedi 7 novembre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Lors de leur dernière confrontation en Bundesliga, le 27 juin 2020, l’Eintracht Francfort s’était imposé de justesse 3-2 à l’extérieur. Avant cette courte défaite, Paderborn avait battu Francfort 2-1 à domicile en décembre 2019.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Paderborn contre l’Eintracht Francfort, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Paderborn et l’Eintracht Francfort ?

Le match entre Paderborn et l’Eintracht Francfort se déroule à la Home Deluxe Arena, à Paderborn, le samedi 7 novembre 2026.

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Paderborn et l’Eintracht Francfort ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le SC Paderborn 07 et l’Eintracht Francfort, plusieurs canaux officiels et alternatifs s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels du SC Paderborn 07 : Les billets pour les matches à domicile sont généralement distribués directement par le SC Paderborn 07. Vous pouvez consulter sa billetterie en ligne ou sa boutique officielle, ou appeler son service de billetterie pour connaître la disponibilité des places à l’unité et les périodes de prévente réservées aux membres.

: Les billets pour les matches à domicile sont généralement distribués directement par le SC Paderborn 07. Vous pouvez consulter sa billetterie en ligne ou sa boutique officielle, ou appeler son service de billetterie pour connaître la disponibilité des places à l’unité et les périodes de prévente réservées aux membres. Canaux officiels de l’Eintracht Francfort : Les billets pour les supporters de Francfort qui se déplacent sont gérés directement par l’Eintracht Francfort. Le club ouvre généralement un formulaire de demande en ligne permettant aux membres et aux abonnés de solliciter des places dans le secteur visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Paderborn et l’Eintracht Francfort ?

Les prix varient considérablement selon la disponibilité, la catégorie des places et la demande globale pour le match entre Paderborn et l’Eintracht Francfort :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout / en vente libre : Elles coûtent généralement entre 15 € et 25 € pour les matches de Bundesliga à domicile habituels à la Home Deluxe Arena.

Elles coûtent généralement entre pour les matches de Bundesliga à domicile habituels à la Home Deluxe Arena. Places assises classiques (Sitzplatz) : Elles coûtent généralement entre 35 € et 65 € selon le niveau, la vue et la catégorie de tribune.

Elles coûtent généralement entre selon le niveau, la vue et la catégorie de tribune. Offres VIP / hospitalité : Les places haut de gamme du club et les offres d’hospitalité peuvent dépasser 150 € à 300 € et plus par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places en tribune basse / à visibilité réduite : Les prix commencent généralement autour de 1 000 € à 1 100 € en raison de la forte demande et de la disponibilité limitée.

Les prix commencent généralement autour de en raison de la forte demande et de la disponibilité limitée. Prix moyen sur le marché : Il dépasse fréquemment 2 000 € par billet pour les rencontres très demandées lorsque les contingents initiaux des clubs sont entièrement épuisés.

Paderborn contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et de l’Eintracht Francfort

Paderborn aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire en amical contre DC United le 30 septembre. Son bilan en Bundesliga est toutefois plus difficile : des défaites contre le Borussia Dortmund, face auquel il a encaissé trois buts sans en marquer, et Fribourg, qui l’a battu 1-0, côtoient une victoire 3-1 contre Hoffenheim qui a montré sa capacité à livrer une prestation aboutie. Sur ces cinq matches, Paderborn a marqué cinq buts et en a encaissé six.

L’Eintracht Francfort arrive avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa victoire 4-0 en amical contre l’Eintracht Brunswick, le 2 octobre, est sa sortie la plus récente. En championnat, le club a montré de réelles qualités : une victoire 3-1 à Mayence et un succès 1-4 à Augsbourg, du point de vue de l’équipe à l’extérieur, confirment que Francfort peut marquer beaucoup de buts. Il a également fait match nul 2-2 contre Fribourg et 3-3 contre l’Union Berlin, ce qui laisse penser que ses rencontres donnent lieu à des buts des deux côtés. Francfort a marqué 13 buts et en a encaissé 12 lors de ces cinq matches.

Paderborn contre l’Eintracht Francfort : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs en Bundesliga remonte au 27 juin 2020, lorsque l’Eintracht Francfort s’était imposé 3-2 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, les résultats sont serrés : Paderborn a gagné deux fois, Francfort deux fois, et Paderborn compte une autre victoire en 2. Bundesliga en 2012. Le total de buts inscrits lors de ces cinq matches témoigne de rencontres ouvertes et prolifiques, les deux équipes ayant montré leur capacité à battre l’autre à domicile.