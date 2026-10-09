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Comment obtenir des billets pour Osasuna vs Racing Santander : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Osasuna affronte le Racing Santander en Liga. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Osasuna affronte le Racing Santander le dimanche 18 octobre 2026 à l’Estadio El Sadar, à Pampelune.

Historiquement, le Racing Santander a l’avantage dans les confrontations compétitives dans l’élite entre les deux clubs du nord de l’Espagne, avec six victoires face à face contre deux pour Osasuna. Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en préparation de pré-saison le 24 juillet 2026, lorsque Osasuna s’est imposé 2-0 contre le Racing Santander.

Laissez GOAL vous fournir tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Osasuna - Racing Santander, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Osasuna - Racing Santander en Liga ?

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LaLiga - Journée 9
Estadio El Sadar

Comment acheter des billets pour Osasuna - Racing Santander en Liga ?

Pour acheter des billets pour le match Osasuna - Racing Santander à l’Estadio El Sadar de Pampelune, voici les options à suivre :

1. Portail officiel de billetterie du CA Osasuna

  • Le moyen d’obtenir des billets au tarif facial passe par le site officiel du CA Osasuna. Les billets sont généralement d’abord mis à disposition des membres du club avant d’être ouverts au grand public environ une à deux semaines avant le jour du match.

2. Guichets du stade (Taquillas El Sadar)

  • Si des billets restent invendus en ligne, les supporters peuvent acheter des billets physiques directement aux guichets de l’Estadio El Sadar à Pampelune pendant la semaine du match ou le jour de la rencontre.

3. Quota visiteurs de l’équipe en déplacement (Racing Santander)

  • Les supporters du Racing Santander qui se déplacent à Pampelune doivent demander leurs billets via les canaux officiels du club, car les places réservées au secteur visiteurs sont distribuées par le service billetterie du club en déplacement.

4. Plateformes de marché secondaire

  • Si les quotas officiels sont épuisés, des billets sont souvent mis en vente sur des plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub. Les prix sur les plateformes secondaires varient selon la demande.

Combien coûtent les billets pour Osasuna - Racing Santander en Liga ?

Les prix des billets pour le match Osasuna - Racing Santander à l’Estadio El Sadar varient selon la catégorie de places et selon que vous achetez des billets au tarif facial ou des billets en revente.

1. Tarif facial / places grand public

  • Les prix officiels des billets vendus directement par le CA Osasuna se situent généralement entre 30 € et 110 € pour les catégories standard (comme derrière le but / Gol, corner et tribune principale / Tribuna / Lateral).

2. VIP et hospitalité premium

  • Les billets VIP officiels et les offres premium pour le jour du match se situent généralement entre 150 € et 250 €+ par place.

3. Marché secondaire et plateformes de revente : Sur les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub, les prix des billets commencent généralement autour de 160 € à 180 € pour les places d’entrée de gamme et peuvent grimper davantage selon la demande et l’emplacement du siège.

Osasuna - Racing Santander en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de Osasuna et du Racing Santander

Osasuna a remporté deux de ses cinq derniers matches de Liga et en a perdu trois. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 sur le terrain de l’Atletico Madrid, après un revers 2-0 à domicile contre l’Espanyol. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 1-0 contre Getafe, et l’équipe s’est aussi imposée 2-1 sur le terrain du Celta Vigo. L’équipe de Ramis a marqué cinq buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq matches.

Le Racing Santander a enregistré deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une défaite 7-2 à Barcelone, même s’il avait battu le Deportivo Alaves 2-1 la semaine précédente. Plus tôt dans cette série, il a battu Elche 3-2 et perdu 3-2 contre le Rayo Vallecano. L’équipe de Lopez a marqué dix buts et en a encaissé treize lors de ces cinq rencontres.

OSA

OSA - Forme

GET
V1-0
ALA
D5-2
ESP
D0-2
ATM
D4-0
RAY
N1-1
But marqué (encaissé)
4/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
SAN

SAN - Forme

ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
BAR
D7-2
CEL
D5-0
But marqué (encaissé)
9/18
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Osasuna - Racing Santander : bilan récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu lors d’un match amical de pré-saison le 24 juillet 2026, quand Osasuna l’a emporté 2-0. Avant cela, le Racing Santander avait décroché une victoire 1-0 lors d’un amical en août 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Osasuna compte deux victoires contre deux pour le Racing, avec une victoire supplémentaire du Racing, et ces cinq matches ont produit un total de 9 buts.

Face à face

OsasunaNulRacing Santander
2
0
3
Jeux d'amitié des clubs
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FDM
LaLiga 2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
FDM
LaLiga 2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FDM
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
4
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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