Osasuna affronte l'Espanyol le dimanche 13 septembre 2026 à l'Estadio El Sadar, à Pampelune.

Lors de leur dernière confrontation directe dans ce même stade en mai 2026, l'Espanyol s'est imposé 2-1 à l'extérieur face à Osasuna. Historiquement, les rencontres entre ces deux équipes à El Sadar ont été des duels très disputés, avec des écarts minimes au score.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Osasuna vs Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Osasuna vs Espanyol en Liga ?

Osasuna vs Espanyol se déroule à l'Estadio El Sadar, à Pampelune, avec une heure de coup d'envoi qui reste à confirmer.

LaLiga - Journée 5 12 sept. 2026 - 10:15 Estadio El Sadar

Comment acheter des billets de Liga pour Levante vs Barcelone ?

Pour acheter des billets de Liga pour Levante vs Barcelone sans utiliser de liens web externes, vous pouvez passer par les canaux officiels et autorisés suivants :

Plateformes officielles directes

Portail officiel de billetterie de Levante UD : Lorsque Levante reçoit ce match à l'Estadio Ciutat de València, achetez directement via la section billetterie du site officiel de Levante UD. Les abonnés bénéficient généralement d'un accès prioritaire et de réductions.

Portail officiel de billetterie du FC Barcelone : Lorsque Barcelone reçoit le match au Camp Nou ou dans son stade désigné, achetez vos billets directement via le site officiel du FC Barcelone ou son application mobile.

Guichets officiels : Les billets peuvent être achetés en personne le jour du match, ou dans les jours précédant la rencontre, aux guichets du stade de l'équipe qui reçoit, à condition que l'événement ne soit pas complet.

Plateformes de billetterie secondaire : Revendeurs de billets ou marchés secondaires tels que StubHub.

Combien coûtent les billets de Liga pour Levante vs Barcelone ?

Le prix des billets pour Levante vs Barcelone en Liga varie selon la catégorie de place et le canal d'achat :

Prix standards directs au guichet et prix officiels

Valeur faciale / Places standard : Les prix officiels des billets achetés directement varient généralement de 90 € à 230 € pour des zones standard comme les sections Gol Corner, Lateral ou Central Tribuna.

Places VIP et premium : Les places haut de gamme ou les packages hospitalité commencent généralement à plus de 300 €.

Marchés secondaires de revente de billets

Entrée de gamme / Prix le plus bas disponible : Sur les marchés secondaires de billetterie, comme StubHub, les prix de départ commencent généralement autour de 130 $ à 170 $.

Forte demande / Places centrales : Les sièges premium au milieu de terrain ou les annonces de revente tardives peuvent atteindre plus de 200 € à 400 €, selon les disponibilités et la demande du marché.

Osasuna vs Espanyol en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Osasuna et de l'Espanyol

Les cinq derniers matches d'Osasuna étaient tous des amicaux de pré-saison, avec trois victoires et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 0-2 contre Al-Ain, et l'équipe a également perdu 2-1 contre le SSC Napoli lors de sa dernière répétition avant cela. Côté positif, les victoires contre Norwich City, Ipswich Town et le Racing Santander ont montré qu'elle pouvait obtenir des résultats en amical, même si la qualité de l'opposition a considérablement varié au cours de ces cinq matches.

Les cinq derniers matches d'Espaynol se répartissent entre compétitions officielles et amicaux, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 contre le Real Madrid en Liga, même qu'avant cela l'équipe a battu Levante 3-0 lors de la journée d'ouverture de la saison. En pré-saison, elle a fait match nul 3-3 contre Middlesbrough et 2-2 contre Burnley, et s'est inclinée 3-1 face à Coventry City. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'Espanyol a marqué dix buts et en a encaissé huit.

Osasuna vs Espanyol : bilan des confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 17 mai 2026, avec une victoire 2-1 de l'Espanyol à l'extérieur à l'Estadio El Sadar. Avant cela, l'Espanyol s'était imposé 1-0 en recevant Osasuna le 31 août 2025. Sur les cinq dernières confrontations en Liga, l'Espanyol possède un léger avantage avec deux victoires contre une pour Osasuna, auxquels s'ajoutent deux matches nuls, dont un 0-0 sur le terrain de l'Espanyol en décembre 2024 et un nul 1-1 en février 2023.

Classement de Osasuna et de l'Espanyol

En ce début de saison de Liga, l'Espanyol occupe la cinquième place tandis qu'Osasuna est 16e.