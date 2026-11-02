Comment obtenir des billets pour Osasuna contre l’Athletic Bilbao : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Osasuna reçoit l’Athletic Bilbao le dimanche 8 novembre 2026 au stade El Sadar, à Pampelune.

Lors de leur dernière confrontation en Liga, en avril 2026 à San Mamés, l’Athletic Bilbao s’était imposé de justesse 1-0 grâce à un but de Gorka Guruzeta en première période. Plus tôt dans la saison 2025-2026, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Pampelune au terme d’une rencontre très disputée, preuve que leurs confrontations sont généralement serrées.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Osasuna contre l’Athletic Bilbao, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Liga entre Osasuna et l’Athletic Bilbao ?

Osasuna contre l’Athletic Bilbao, au stade El Sadar à Pampelune, le dimanche 8 novembre 2026.

LaLiga - Journée 12 7 nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Osasuna et l’Athletic Bilbao ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour cette rencontre de Liga entre Osasuna et l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct d’obtenir des billets authentiques est de passer par les sites officiels du CA Osasuna (pour les supporters de l’équipe à domicile au stade El Sadar) ou de l’Athletic Club.

Le moyen le plus direct d’obtenir des billets authentiques est de passer par les sites officiels du CA Osasuna (pour les supporters de l’équipe à domicile au stade El Sadar) ou de l’Athletic Club. Guichets du stade : Il est parfois possible d’acheter des billets directement aux guichets d’El Sadar, à Pampelune, à l’approche du match, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Osasuna et l’Athletic Bilbao ?

Voici le détail des prix des billets pour la prochaine rencontre de Liga entre Osasuna et l’Athletic Bilbao :

1. Canaux officiels des clubs

Les places ordinaires et les sièges des catégories standard (notamment derrière les buts ou dans les angles du stade) achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 30 € et 90 € .

. Les places situées le long des lignes de touche (dans les secteurs Lateral/Tribuna) coûtent généralement entre 90 € et 160 € .

. Les places premium ou les offres VIP avec prestations d’accueil peuvent coûter de 180 € à 350 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Les billets les moins chers sont généralement proposés à partir d’environ 115 € à 130 € .

sont généralement proposés à partir d’environ . Les prix moyens des places standard sur ces plateformes fluctuent entre 160 € et 450 € et plus, selon la demande et l’emplacement exact du secteur.

Osasuna contre l’Athletic Bilbao en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Osasuna et de l’Athletic Bilbao

Lors de ses cinq derniers matches de Liga, Osasuna a enregistré une victoire, un nul et trois défaites. Son seul succès sur cette période a été une victoire 1-0 à domicile contre Getafe, tandis que sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 face au Rayo Vallecano. L’équipe a encaissé 12 buts et n’en a marqué que cinq au cours de ces cinq matches, un bilan défensif qui inquiétera Ramis avant cette rencontre.

Lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, l’Athletic Bilbao a signé trois victoires et deux nuls, sans subir de défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 en amical contre la Real Sociedad, tandis que son succès 3-0 en Liga face à l’Atletico Madrid reste le résultat marquant de cette série. Deux nuls contre le Deportivo Alaves et Elche montrent que l’équipe n’a pas toujours été au sommet de sa forme, mais elle gagne globalement en confiance.

Osasuna contre l’Athletic Bilbao : les dernières confrontations

Les confrontations récentes entre ces deux clubs sont très serrées. L’Athletic Bilbao a battu Osasuna 1-0 en Liga en avril 2026, lors de leur dernier match officiel, tandis que leur rencontre de janvier 2026 s’était achevée sur un nul 1-1 à Pampelune. Sur leurs cinq derniers duels toutes compétitions confondues, l’Athletic possède un léger avantage, même si la victoire d’Osasuna contre son adversaire en Coupe du Roi en janvier 2025 montre que l’équipe à domicile est toujours capable de lui poser des problèmes.