Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoTottenham
Book Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur Tickets
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Nottingham Forest - Tottenham Hotspur : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

SHOPPING
Tickets
Premier League
Nottingham Forest
Tottenham

Vous pourriez être assis au City Ground pour voir si Forest peut décrocher sa première victoire à domicile en championnat de la saison

Nottingham Forest garde d’excellents souvenirs de ses confrontations face à Tottenham Hotspur la saison dernière. Le club a signé une convaincante victoire 3-0 contre l’équipe du nord de Londres au City Ground en décembre, avant de répéter cette performance lors du match retour en mars.

Après avoir vu Tottenham souffrir loin de ses bases lors de son premier match de la saison à Brentford, Forest espère pouvoir poser de nombreux problèmes à l’équipe de Roberto De Zerbi lorsque les deux formations s’affronteront à Nottingham le samedi 5 septembre, à l’occasion de la 3e journée.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Nottingham Forest et Tottenham Hotspur ?

Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur se joue au City Ground, à Nottingham, le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures BST.

crest
Premier League - Journée 3
City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage agréés.

En raison d’une demande mondiale massive, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des places sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

Forme

NFO

NFO - Forme

B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
LIV
N2-2
But marqué (encaissé)
6/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
TOT

TOT - Forme

TSG
V3-0
TSG
N2-2
BRE
D3-0
CHA
V5-1
NEW
D0-2
But marqué (encaissé)
10/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Confrontations directes récentes

Face à face

Nottingham ForestNulTottenham
4
0
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FDM
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
FDM
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FDM
10Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Infos d’équipe et effectifs

Nottingham Forest vs Tottenham compositions

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formation
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeD. NdoyeD. NdoyeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapA. KinskyA. KinskyM. van de VenM. van de VenD. UdogieD. UdogieP. PorroP. PorroJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurM. TelM. TelS. TonaliS. TonaliC. GallagherC. GallagherSavioSavioO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
3-4-2-1
Nottingham Forest

Onze de départ

Tottenham

Remplaçants

Entraineur

  • O. Glasner
  • R. De Zerbi
Nottingham Forest

Blessures et suspensions

Tottenham

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google