Nottingham Forest garde d’excellents souvenirs de ses confrontations face à Tottenham Hotspur la saison dernière. Le club a signé une convaincante victoire 3-0 contre l’équipe du nord de Londres au City Ground en décembre, avant de répéter cette performance lors du match retour en mars.

Après avoir vu Tottenham souffrir loin de ses bases lors de son premier match de la saison à Brentford, Forest espère pouvoir poser de nombreux problèmes à l’équipe de Roberto De Zerbi lorsque les deux formations s’affronteront à Nottingham le samedi 5 septembre, à l’occasion de la 3e journée.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Nottingham Forest et Tottenham Hotspur ?

Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur se joue au City Ground, à Nottingham, le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 heures BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements saisonniers en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage agréés.

En raison d’une demande mondiale massive, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires réservés aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des places sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest contre Tottenham Hotspur ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix en valeur faciale les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont vendues à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort réservés aux adhésions de base.

Forme

Confrontations directes récentes

Infos d’équipe et effectifs