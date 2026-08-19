Comment obtenir des billets pour Nottingham Forest - Leeds United : prix en Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Nottingham Forest avait lancé sa campagne de Premier League par une victoire la saison dernière et visera cette fois encore un départ positif, sous la direction de l’ancien entraîneur de Palace, Oliver Glasner. L’équipe affrontera Leeds United au City Ground le samedi 22 août.

Forest a vécu une saison riche en émotions la saison dernière. Malgré pas moins de quatre changements d’entraîneur et une lutte pour son maintien en Premier League, le club a réalisé une campagne européenne mémorable et a redressé la barre sous la direction de Vítor Pereira, ne perdant qu’un seul de ses 10 derniers matches de Premier League.

Les supporters qui cherchent à acheter des billets pour l’ouverture au City Ground s’attendront à une rencontre animée, puisque les deux confrontations entre Forest et Leeds la saison dernière se sont soldées par des victoires 3-1 pour l’équipe à domicile. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Leeds United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds United ?

Nottingham Forest reçoit Leeds United au City Ground, à Nottingham, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures (BST) le samedi 22 août.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets de Premier League pour Nottingham Forest contre Leeds United ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Échanges de billets officiels (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest contre Leeds United ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places en tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active afin de pouvoir participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité, ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux membres de base.

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