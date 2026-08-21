Comment obtenir des billets pour Nottingham Forest - Coventry City : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Les supporters de Nottingham Forest espéreront que leurs recrues onéreuses de l’été, Ousmane Diomande et Liam Delap, seront bien intégrées et au sommet de leur forme au moment où Coventry City se présentera au City Ground pour leur affrontement de Premier League, le samedi 19 septembre.

Forest a brillamment dominé les promus Leeds United (3-1) et Burnley (4-1) la saison dernière, et le club sera confiant quant à sa capacité à poser également de nombreux problèmes à Coventry City, de retour dans l’élite pour la première fois depuis 25 ans.

Lorsque les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en Championship, il y a cinq saisons, Forest avait pris le dessus au City Ground, avec des buts de Brennan Johnson et James Garner de part et d’autre de la pause pour les locaux.

Forest peut-il à nouveau venir à bout de son rival des Midlands ? GOAL vous donne toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Nottingham Forest-Coventry City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League Nottingham Forest-Coventry City ?

Nottingham Forest-Coventry City aura lieu au City Ground (Nottingham) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 17 h 30 BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest-Coventry City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants des clubs (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période déterminée, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets au dernier moment, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Nottingham Forest-Coventry City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre sur les côtés du terrain et dans les tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages de base réservés aux membres.

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