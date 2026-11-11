Nottingham Forest reçoit Brighton & Hove Albion le samedi 5 Desember 2026 au City Ground, à Nottingham.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, le 1er mars 2026, Brighton s’est imposé de justesse 2-1 à l’American Express Stadium grâce à des buts de Diego Gómez et Danny Welbeck. Avant ce match, leurs rencontres avaient souvent été riches en rebondissements. La plus marquante reste l’écrasante victoire 7-0 de Nottingham Forest face à Brighton au City Ground, en février 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Nottingham Forest et Brighton & Hove Albion ?

Le coup d’envoi de Nottingham Forest contre Brighton & Hove Albion sera donné au City Ground, à Nottingham, le samedi 5 Desember 2026.

Premier League - Journée 14 5 déc. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Nottingham Forest et Brighton & Hove Albion ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Nottingham Forest et Brighton & Hove Albion, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Pour acheter directement sur la billetterie en ligne officielle de Nottingham Forest, il faut disposer d’une adhésion payante MyForest, dans l’une des catégories Core, International Reds, Young Adult ou Junior.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les contingents de billets initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Nottingham Forest et Brighton & Hove Albion ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Premier League entre Nottingham Forest et Brighton & Hove Albion :

1. Canaux officiels du club

Billets d’entrée classiques : Les prix se situent généralement entre 45 £ et 70 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de billets d’entrée classiques : Les prix débutent généralement autour de 202 £ .

Les prix débutent généralement autour de . Places très demandées ou haut de gamme : Les prix vont de 400 £ à plus de 1 066 £.

Nottingham Forest contre Brighton & Hove Albion en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Nottingham Forest contre Brighton & Hove Albion : la forme des équipes

Nottingham Forest n’a obtenu qu’un nul et subi quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Avec un bilan de zéro victoire, un nul et quatre défaites, le club figure parmi les équipes les moins en forme du championnat. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre Brentford. Nottingham Forest s’est également incliné face à Arsenal et Crystal Palace au cours de cette série. Sur ces cinq matches, le club a fait match nul 1-1 avec Ipswich Town et perdu 1-0 contre Coventry City. Il a marqué seulement deux buts et en a encaissé six sur cette période.

Brighton affiche un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches officiels, en Premier League et sur la scène européenne. Son dernier match s’est soldé par une victoire 1-0 contre Getafe en Ligue Conférence, après un succès 1-0 sur le terrain de Manchester City en Premier League. Brighton a également fait match nul 0-0 avec Jablonec et perdu 2-0 contre Liverpool au cours de cette série. Le club a marqué trois buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Nottingham Forest contre Brighton & Hove Albion : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs a eu lieu en mars 2026, lorsque Brighton a battu Nottingham Forest 2-1 à l’Amex Stadium en Premier League. Avant cela, Forest avait reçu Brighton en novembre 2025 et s’était incliné 2-0. Sur leurs cinq dernières confrontations, Brighton possède un net avantage avec trois victoires contre une pour Forest, ainsi qu’un nul. Le résultat le plus marquant parmi ces rencontres reste la victoire 7-0 de Forest à domicile face à Brighton en février 2025, une exception dans une série récente par ailleurs disputée.