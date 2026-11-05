Nottingham Forest reçoit Chelsea le vendredi 27 novembre 2026 au City Ground, à Nottingham.

Lors de leur dernière rencontre, à Stamford Bridge en mai 2026, Nottingham Forest a signé une impressionnante victoire 3-1 contre Chelsea. Avant cela, Chelsea s’était imposé 3-0 sur la pelouse de Forest, au City Ground, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest-Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Nottingham Forest-Chelsea en Premier League ?

Nottingham Forest-Chelsea se joue au City Ground, à Nottingham, le vendredi 27 novembre 2026.

Premier League - Journée 12 27 nov. 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest-Chelsea en Premier League ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Premier League entre Nottingham Forest et Chelsea :

1. Canaux officiels des clubs

Adhésion aux clubs et billetteries officielles : Le moyen le plus direct et le plus sûr d’acheter des billets est de passer par les billetteries officielles des clubs concernés : Nottingham Forest pour les supporters de l’équipe à domicile, ou Chelsea pour ceux de l’équipe visiteuse. L’achat de billets officiels nécessite généralement une adhésion au club et dépend des disponibilités, des points de fidélité et des critères de sélection propres au match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League une fois les places initialement mises en vente épuisées.

Combien coûtent les billets pour Nottingham Forest-Chelsea en Premier League ?

Voici le détail des prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Nottingham Forest et Chelsea :

1. Canaux officiels des clubs

Places en tribune inférieure : Les prix commencent généralement entre 35 £ et 55 £ .

Les prix commencent généralement entre . Places en tribune supérieure : Les prix commencent généralement entre 30 £ et 45 £ .

Les prix commencent généralement entre . Places en tribune principale ou le long du terrain : Les prix vont de 45 £ à 65 £ .

Les prix vont de . Places dans les tribunes derrière les buts : Les places classiques coûtent environ 30 £ à 50 £ .

Les places classiques coûtent environ . Places avec prestations d’accueil et places premium : Les prix commencent généralement entre 150 £ et plus de 400 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par les clubs ont été vendus, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places revendues en tribune inférieure : Les prix vont généralement de 120 £ à plus de 300 £ , selon la proximité du rang avec le terrain et la demande globale pour le match.

Les prix vont généralement de , selon la proximité du rang avec le terrain et la demande globale pour le match. Places revendues en tribune supérieure : Les prix commencent généralement entre 80 £ et 140 £ .

Les prix commencent généralement entre . Forfaits VIP et avec prestations d’accueil revendus : Les prix commencent généralement entre 250 £ et plus de 450 £ par personne.

Nottingham Forest-Chelsea en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nottingham Forest et de Chelsea

Nottingham Forest aborde cette rencontre en méforme, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches de Premier League. Son unique succès sur cette période a été obtenu à l’extérieur contre Aston Villa (2-1). Depuis, Forest s’est incliné face à Crystal Palace, Arsenal et Coventry City, avant de faire match nul 1-1 contre Ipswich Town lors de sa dernière sortie. Forest a encaissé un but lors de quatre de ces cinq matches et semble vulnérable aussi bien en attaque qu’en défense.

Les résultats récents de Chelsea sont contrastés. Le club a remporté deux de ses cinq derniers matches de Premier League, en battant Everton 2-0 à l’extérieur et Bournemouth 5-1. Mais ses défaites contre Tottenham et Brentford, ainsi que son nul face à Hull City, illustrent l’irrégularité à laquelle Alonso tente de remédier. La défaite 0-2 à domicile contre Tottenham lors de sa dernière sortie a été son résultat le plus préjudiciable. Chelsea n’a inscrit que deux buts au total lors de ses trois défaites sur cette période.

Nottingham Forest-Chelsea : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 1-3 de Nottingham Forest à Stamford Bridge en mai 2026, un résultat qui donnera confiance aux joueurs de Glasner avant ce match. Chelsea a toutefois généralement pris le dessus ces derniers temps, remportant trois de leurs cinq dernières confrontations. Sur ces cinq matches, Chelsea a marqué 11 buts et en a encaissé sept. Parmi les résultats de Forest à domicile dans cette série figure une défaite 0-3 au City Ground en octobre 2025, qui rappelle la capacité de Chelsea à s’imposer à l’extérieur.