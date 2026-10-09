Nottingham Forest affrontera Arsenal le dimanche 18 octobre 2026 au City Ground, à Nottingham.

En 109 confrontations dans toutes les compétitions, Arsenal a l’avantage avec 56 victoires contre 29 pour Nottingham Forest, ainsi que 24 matches nuls. Malgré la domination historique d’Arsenal, le City Ground s’est révélé être un déplacement difficile pour Arsenal ces dernières années, comme l’a illustré la victoire 1-0 de Forest en mai 2023, qui a mis fin aux espoirs de titre d’Arsenal.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Nottingham Forest-Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Nottingham Forest-Arsenal en Premier League ?

Premier League - Journée 7 18 oct. 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest-Arsenal en Premier League ?

Pour acheter des billets pour le match de Premier League Nottingham Forest-Arsenal, vous pouvez suivre ces principales méthodes officielles selon la tribune des supporters de l’équipe dans laquelle vous souhaitez vous asseoir :

1. Supporters à domicile (sections de Nottingham Forest)

Adhésion MyForest : Les billets pour les matches à domicile au City Ground sont attribués en priorité aux membres officiels MyForest. Vous devez souscrire une adhésion sur le portail officiel de billetterie de Nottingham Forest.

Phases de vente : Les billets sont mis en vente par paliers de points de fidélité, en fonction de la fréquentation des matches précédents. Si des billets restent disponibles après les paliers à forte fidélité, ils sont proposés aux membres MyForest plus généraux et, plus rarement, à la vente grand public.

Hospitalité officielle : Pour un accès garanti sans points de priorité, vous pouvez acheter des packs d’hospitalité officiels directement auprès de Nottingham Forest ou de partenaires hospitalité agréés.

2. Supporters visiteurs (sections d’Arsenal)

Quota de billets visiteurs d’Arsenal : Les billets visiteurs au City Ground sont attribués directement à Arsenal Football Club.

Adhésion et Away Points : Les billets visiteurs sont distribués selon le système des Away Points d’Arsenal. Les ventes ouvrent par phases aux détenteurs d’abonnements (Platinum/Gold) et aux membres (Silver/Red), selon le nombre de points à l’extérieur accumulés lors des matches précédents.

Away Ticket Exchange : Si le parcage visiteurs affiche complet, Arsenal met en place un Away Ticket Exchange officiel permettant aux membres d’acheter et de vendre des billets à leur valeur faciale.

3. Plateformes de billetterie secondaires

Des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent varier par rapport à la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Nottingham Forest-Arsenal en Premier League ?

Les prix officiels à la valeur faciale pour le match de Premier League Nottingham Forest-Arsenal dépendent de l’achat effectué via les quotas officiels des clubs ou sur des plateformes secondaires de revente :

1. Prix officiels à la valeur faciale

Section visiteurs (supporters d’Arsenal) : Selon les règles de la Premier League, le prix des billets visiteurs standard pour adultes au City Ground est plafonné à 30 £ . Les tarifs réduits (seniors/juniors) vont de 18 £ à 22 £ .

Section domicile (supporters de Nottingham Forest) : Les billets adultes standard de catégorie A en Premier League au City Ground coûtent généralement entre 42 £ et 55 £ selon la tribune choisie, tandis que les billets à tarif réduit vont de 25 £ à 35 £ .

Hospitalité officielle le jour du match : Les packs premium d’hospitalité achetés directement auprès de Nottingham Forest commencent à environ 150 £ à 250 £+ par personne.

2. Prix du marché secondaire et de la revente

Si les quotas officiels sont épuisés, les billets proposés sur des plateformes secondaires comme StubHub, les prix dépendent généralement de la forte demande :

Prix de revente de départ : Les prix de revente pour cette affiche démarrent autour de 150 £ à 175 £ pour des places de base dans les sections domicile.

Fourchette moyenne en revente : Les emplacements de milieu de gamme et les billets du parcage visiteurs en revente se situent en moyenne entre 220 £ et 310 £ .

Nottingham Forest-Arsenal en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nottingham Forest et d’Arsenal

Nottingham Forest a remporté un match, fait deux nuls et perdu deux de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre Tottenham Hotspur en Premier League le 5 septembre. Forest a également fait match nul 2-2 contre Liverpool avant de s’incliner contre Leeds United à la fois en Carabao Cup (0-2) et en Premier League (0-1). Sur ces cinq matches, Forest a marqué deux buts et en a encaissé cinq.

Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre Naples en Ligue des champions le 9 septembre, et Arsenal a également battu Chelsea 2-1 en Premier League le 6 septembre. Arsenal a battu Aston Villa 1-0, Coventry City 3-0 et Manchester City 3-0 dans le Community Shield pendant cette série. Arsenal a marqué dix buts et n’en a encaissé que deux sur ces cinq matches.

Nottingham Forest-Arsenal : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s’est terminée sur un nul 0-0 au City Ground le 17 janvier 2026 en Premier League. Sur les cinq dernières confrontations directes, Arsenal en a remporté trois, dont deux sur le score de 3-0 à l’Emirates Stadium. Nottingham Forest n’a battu Arsenal dans aucun des cinq matches les plus récents, les deux autres rencontres s’étant terminées sur un score de parité. Arsenal a marqué huit buts sur cette période et n’en a concédé qu’un.