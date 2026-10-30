La Ligue des nations de l’UEFA se poursuit avec la réception du pays de Galles par la Norvège à l’Ullevaal Stadion, à Oslo. Les deux nations européennes abordent cette rencontre avec la volonté de prendre des points cruciaux pour améliorer leur classement dans le groupe.

GOAL vous donne toutes les informations officielles sur le match, les prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débutera Norvège - pays de Galles en Ligue A des nations de l’UEFA ?

Le match Norvège - pays de Galles se jouera à l’Ullevaal Stadion, à Oslo. L’heure exacte du coup d’envoi sera confirmée par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Où acheter des billets pour Norvège - pays de Galles ?

Les billets officiels à l’unité sont principalement distribués par Ticketmaster Norway, partenaire officiel de la Fédération norvégienne de football pour la billetterie, qui gère les ventes initiales au grand public pour les matches à domicile à Oslo. Les supporters ont intérêt à s’inscrire sur la plateforme et à acheter leurs billets rapidement dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si les billets de la vente initiale sont épuisés ou si les places standard ne sont plus disponibles sur la plateforme officielle, vous pouvez vous tourner vers des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets pour Norvège - pays de Galles ?

Sur la billetterie officielle, les billets standard à l’unité pour les places derrière les buts à l’Ullevaal Stadion coûtent à partir d’environ 40 à 50 €.

Sur des plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 161 € lorsque les billets standard de la vente initiale sont épuisés.

Norvège - pays de Galles en Ligue A des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Norvège et du pays de Galles

La Norvège aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, pour huit buts marqués et neuf encaissés. Son résultat le plus récent est une défaite 2-1 face à l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Auparavant, elle avait remporté deux matches à élimination directe consécutifs, battant le Brésil 2-1 puis la Côte d’Ivoire 2-1, après une lourde défaite 4-1 contre la France en phase de groupes. La Norvège avait entamé cette série de cinq matches par une victoire 3-2 face au Sénégal.

Le pays de Galles compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec 11 buts marqués et huit encaissés. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 2-1 face à la Roumanie lors d’une rencontre amicale en juin. Auparavant, il avait fait match nul 1-1 contre le Ghana et l’Irlande du Nord, et s’était incliné au score cumulé face à la Bosnie-Herzégovine lors des qualifications pour la Coupe du monde. Sa seule victoire sur cette période remonte à novembre 2025, contre la Macédoine du Nord (7-1).

Norvège - pays de Galles : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à novembre 2011, lorsque le pays de Galles s’était imposé 4-1 au Cardiff City Stadium lors d’un match amical. Sur les cinq dernières confrontations recensées, le pays de Galles a gagné deux fois, la Norvège une fois et deux matches se sont terminés par un nul. Le bilan des confrontations est serré, et la Norvège n’a battu le pays de Galles lors d’aucune des quatre dernières rencontres.