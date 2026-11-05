Nice reçoit Troyes le samedi 28 novembre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Leur dernière rencontre officielle remonte à avril 2023, lorsque Nice s’est imposé 1-0 sur la pelouse du Stade de l’Aube. Avant cette courte victoire, les deux équipes avaient disputé un match à cinq buts en octobre 2022, remporté 3-2 à domicile par Nice à l’Allianz Riviera.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Nice-Troyes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Nice et Troyes ?

Le coup d’envoi de Nice-Troyes sera donné le samedi 28 novembre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Ligue 1 - Journée 12 28 nov. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Comment acheter des billets pour Nice-Troyes en Ligue 1 ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Nice et Troyes :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez consulter le site officiel de la billetterie de l’OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) pour les ventes directes, les préventes réservées aux membres du club et les billets individuels classiques à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Nice-Troyes en Ligue 1 ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Nice et Troyes :

1. Canaux officiels du club

Catégories standard et supérieures : Les prix commencent autour de 40 € pour les catégories de base et augmentent selon l’emplacement exact des sièges.

Les prix commencent autour de les catégories de base et augmentent selon l’emplacement exact des sièges. Catégories intermédiaires : Les prix se situent généralement entre 45 € et 75 € , selon la vue et la proximité du terrain.

Les prix se situent généralement entre , selon la vue et la proximité du terrain. Catégories premium et hospitalité : Les prix vont d’environ 70 € à plus de 95 € par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente de billets à petit prix : Les prix commencent autour de 25 € à 35 € , selon l’offre et la demande.

Les prix commencent autour de , selon l’offre et la demande. Revente de billets de catégorie intermédiaire : Les prix se situent généralement entre 40 € et 80 € .

Les prix se situent généralement entre et . Revente de billets premium : Les prix vont généralement de 90 € à plus de 150 €, selon les disponibilités.

Nice-Troyes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nice et de Troyes

Nice a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 à Brest le 23 octobre. Nice a également battu Strasbourg 2-1 et Lille 2-1 durant cette série. Sa seule défaite a été concédée face à Lyon, vainqueur 2-1, tandis qu’un revers contre Auxerre plus tôt en septembre complète cette période de cinq matches.

Troyes n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels, pour un nul et trois défaites. Son dernier résultat est un nul 0-0 contre Toulouse le 25 octobre, après une défaite 3-1 face à Lens et un revers 2-0 à Marseille. Sa seule victoire sur cette période a été un nul 2-2 contre Dijon en match amical. Troyes s’est également incliné 2-0 face à Angers en Ligue 1 en septembre. Troyes a encaissé au moins un but lors de chacune de ses quatre dernières sorties en championnat.

Nice-Troyes : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2023, lorsque Nice s’est imposé 1-0 à Troyes en Ligue 1. Sur leurs cinq dernières confrontations, Nice compte trois victoires contre deux pour Troyes, sans aucun match nul. Nice s’est imposé à domicile 3-2 en octobre 2022 et 1-0 en avril 2022, tandis que Troyes l’a emporté en octobre 2021 et en avril 2018.