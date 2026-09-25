Comment obtenir des billets pour Nice-Strasbourg : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Nice reçoit Strasbourg le dimanche 11 octobre 2026 à l'Allianz Riviera, à Nice.

Leurs confrontations de championnat en 2025-2026 ont été très disputées, avec un match nul 1-1 à Nice en janvier 2026, avant que Strasbourg ne s'impose 3-1 au Stade de la Meinau en avril 2026. Nice a pris sa revanche plus tard dans le même mois en battant Strasbourg 2-0 à l'extérieur en demi-finales de la Coupe de France.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Nice-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Nice-Strasbourg en Ligue 1 ?

Nice-Strasbourg débute le dimanche 11 octobre 2026 à l'Allianz Riviera, à Nice.

Ligue 1 - Journée 6 11 oct. 2026 - 09:00 Allianz Riviera

Comment acheter des billets pour Nice-Strasbourg en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 OGC Nice vs RC Strasbourg du 11 octobre 2026 à l'Allianz Riviera, vous pouvez suivre ces principales options d'achat :

1. Site officiel de billetterie de l'OGC Nice

La méthode la plus directe consiste à acheter via le portail officiel de billetterie de l'OGC Nice. Créez un compte sur la plateforme de billetterie de l'OGC Nice. Sélectionnez le match contre Strasbourg, choisissez votre secteur/siège préféré sur le plan du stade Allianz Riviera, puis finalisez votre paiement en ligne.

2. Secteur officiel réservé aux supporters visiteurs (pour les supporters de Strasbourg)

Si vous soutenez Strasbourg et souhaitez vous asseoir dans la section réservée aux visiteurs, les billets sont généralement gérés directement via la plateforme officielle de billetterie du RC Strasbourg ou via les quotas officiels des clubs de supporters.

Combien coûtent les billets pour Nice-Strasbourg en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 OGC Nice vs RC Strasbourg à l'Allianz Riviera varient en fonction des catégories de places et des plateformes d'achat :

1. Billets directs / standard (canal officiel)

Admission générale : Les places standard pour les matches habituels de Ligue 1 vont généralement de 10 € à 50 € , selon l'emplacement, par exemple derrière le but ou dans les tribunes centrales principales.

Nice-Strasbourg en Ligue 1 : Tout ce qu'il faut savoir

La forme de Nice et de Strasbourg

Nice a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un match nul 1-1 contre Le Mans en Ligue 1, après une défaite 3-0 contre le Paris FC. Sur ces cinq rencontres, Nice a marqué deux buts et en a encaissé quatre, ce qui reflète ses difficultés devant le but. Les trois matches nuls consécutifs plus tôt dans cette série mettent en lumière une équipe qui a eu du mal à trouver de la régularité.

Strasbourg s'est montré bien plus productif, avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Le résultat le plus récent a été un succès autoritaire 6-2 sur la pelouse de Troyes en Ligue 1, et le club a également battu Lens 2-1 lors de sa précédente rencontre de championnat. L'équipe d'Oliveira a inscrit 10 buts sur ces cinq matches, même si une défaite 4-0 contre Marseille montre qu'elle peut être vulnérable face aux meilleures équipes.

Nice-Strasbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Coupe de France en avril 2026, lorsque Nice s'est imposé 2-0 à Strasbourg. Avant cela, Strasbourg avait battu Nice 3-1 à domicile lors d'un match de Ligue 1 en avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Nice en a remporté deux, pour deux matches nuls et une victoire de Strasbourg, et les deux équipes se sont partagé 13 buts sur l'ensemble de ces rencontres.