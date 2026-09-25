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Comment obtenir des billets pour Nice-Strasbourg : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Bel avis sur Strasbourg en Ligue 1. Voici comment vous pouvez réserver vos billets

Nice reçoit Strasbourg le dimanche 11 octobre 2026 à l'Allianz Riviera, à Nice.

Leurs confrontations de championnat en 2025-2026 ont été très disputées, avec un match nul 1-1 à Nice en janvier 2026, avant que Strasbourg ne s'impose 3-1 au Stade de la Meinau en avril 2026. Nice a pris sa revanche plus tard dans le même mois en battant Strasbourg 2-0 à l'extérieur en demi-finales de la Coupe de France.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Nice-Strasbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Nice-Strasbourg en Ligue 1 ?

Nice-Strasbourg débute le dimanche 11 octobre 2026 à l'Allianz Riviera, à Nice.

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Ligue 1 - Journée 6
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Comment acheter des billets pour Nice-Strasbourg en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 OGC Nice vs RC Strasbourg du 11 octobre 2026 à l'Allianz Riviera, vous pouvez suivre ces principales options d'achat :

1. Site officiel de billetterie de l'OGC Nice

  • La méthode la plus directe consiste à acheter via le portail officiel de billetterie de l'OGC Nice. Créez un compte sur la plateforme de billetterie de l'OGC Nice. Sélectionnez le match contre Strasbourg, choisissez votre secteur/siège préféré sur le plan du stade Allianz Riviera, puis finalisez votre paiement en ligne.

2. Secteur officiel réservé aux supporters visiteurs (pour les supporters de Strasbourg)

  • Si vous soutenez Strasbourg et souhaitez vous asseoir dans la section réservée aux visiteurs, les billets sont généralement gérés directement via la plateforme officielle de billetterie du RC Strasbourg ou via les quotas officiels des clubs de supporters.

Combien coûtent les billets pour Nice-Strasbourg en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 OGC Nice vs RC Strasbourg à l'Allianz Riviera varient en fonction des catégories de places et des plateformes d'achat :

1. Billets directs / standard (canal officiel)

  • Admission générale : Les places standard pour les matches habituels de Ligue 1 vont généralement de 10 € à 50 €, selon l'emplacement, par exemple derrière le but ou dans les tribunes centrales principales.

Nice-Strasbourg en Ligue 1 : Tout ce qu'il faut savoir

La forme de Nice et de Strasbourg

Nice a enregistré une victoire, trois matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un match nul 1-1 contre Le Mans en Ligue 1, après une défaite 3-0 contre le Paris FC. Sur ces cinq rencontres, Nice a marqué deux buts et en a encaissé quatre, ce qui reflète ses difficultés devant le but. Les trois matches nuls consécutifs plus tôt dans cette série mettent en lumière une équipe qui a eu du mal à trouver de la régularité.

Strasbourg s'est montré bien plus productif, avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches. Le résultat le plus récent a été un succès autoritaire 6-2 sur la pelouse de Troyes en Ligue 1, et le club a également battu Lens 2-1 lors de sa précédente rencontre de championnat. L'équipe d'Oliveira a inscrit 10 buts sur ces cinq matches, même si une défaite 4-0 contre Marseille montre qu'elle peut être vulnérable face aux meilleures équipes.

NCE

NCE - Forme

FCL
N0-0
PAR
D3-0
LEM
N1-1
AJA
D1-0
LIL
V2-1
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
STR

STR - Forme

OM
D4-0
RCL
V2-1
TRO
V2-6
ASM
N1-1
PAR
D2-1
But marqué (encaissé)
10/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Nice-Strasbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Coupe de France en avril 2026, lorsque Nice s'est imposé 2-0 à Strasbourg. Avant cela, Strasbourg avait battu Nice 3-1 à domicile lors d'un match de Ligue 1 en avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes, Nice en a remporté deux, pour deux matches nuls et une victoire de Strasbourg, et les deux équipes se sont partagé 13 buts sur l'ensemble de ces rencontres.

Face à face

NiceNulStrasbourg
2
2
1
Coupe de France
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Nice badge
Nice
NCE
2
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
Nice badge
Nice
NCE
1
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Nice badge
Nice
NCE
2
FDM
Ligue 1
Nice badge
Nice
NCE
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FDM
8Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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