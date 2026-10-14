Nice reçoit Rennes le samedi 31 octobre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 8 mars 2026, Rennes s’est largement imposé 4-0 à l’extérieur, dans ce même stade, ce qui lui donne un avantage psychologique au vu des récents face-à-face. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Rennes possède un léger avantage avec trois victoires, contre deux pour Nice.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Nice-Rennes, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Nice et Rennes ?

Le coup d’envoi de Nice-Rennes sera donné le samedi 31 octobre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Ligue 1 - Journée 9 31 oct. 2026 - 12:15 Allianz Riviera

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Nice et Rennes ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Stade Rennais :

1. Les canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de l’OGC Nice : Acheter ses billets directement sur le site officiel du club est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des places au tarif initial dans les tribunes réservées aux supporters niçois à l’Allianz Riviera.

Site officiel du Stade Rennais : Pour les supporters visiteurs, Rennes attribue et vend parfois des billets pour le secteur visiteurs sur sa propre billetterie officielle.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que Ticombo . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Ligue 1 lorsque les quotas de billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Nice et Rennes ?

Le prix des billets pour le match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Stade Rennais (Rennes) varie généralement selon la catégorie de la place et le lieu d’achat :

1. Les canaux officiels des clubs

Les places standard en tribune haute ou derrière les buts coûtent généralement à partir de 20 € à 25 € environ.

Les places en tribune centrale et en catégorie 1 coûtent généralement de 45 € à 90 € , voire davantage.

2. Les plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticomboproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Les billets d’entrée de gamme coûtent généralement à partir de 30 € à 40 € environ.

Le prix des places offrant une vue privilégiée ou très demandées peut être nettement plus élevé selon les disponibilités.

Nice-Rennes en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nice et de Rennes

Nice compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Ligue 1. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lille le 20 septembre, après une défaite 1-0 face à Auxerre. Auparavant, Nice s’était incliné 3-0 contre le Paris FC et avait fait match nul 1-1 avec Le Mans. Un nul 0-0 contre Lorient complète cette série de cinq rencontres.

Rennes a remporté trois de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, pour un nul et une défaite. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 4-0 contre Lyon en Ligue 1 le 19 septembre, mais l’équipe avait auparavant battu Marseille 1-0 et Angers 2-1 en championnat. Un nul 0-0 contre Sturm Graz en Ligue Europa et une victoire 3-2 contre Le Mans complètent une série qui montre que Rennes est capable d’obtenir des résultats face à des adversaires solides.

Nice-Rennes : les derniers face-à-face

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 8 mars 2026, lorsque Rennes s’est imposé 4-0 à l’Allianz Riviera en Ligue 1. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Rennes compte trois victoires contre deux pour Nice, et les deux équipes ont inscrit 16 buts au total lors de ces rencontres. La seule victoire de Nice dans cette série est un succès 3-2 à domicile en janvier 2025, tandis que Rennes s’est également imposé 2-0 à domicile en octobre 2025.