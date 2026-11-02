Comment obtenir des billets pour Nice-Paris Saint-Germain : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Nice reçoit le Paris Saint-Germain le samedi 21 novembre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Lors de leur dernière rencontre en championnat, en mars 2026, le Paris Saint-Germain s’était largement imposé 4-0 à Nice. À l’approche de ce nouveau rendez-vous, Nice cherchera à prendre sa revanche face à la puissance dominante du championnat.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Nice contre le Paris Saint-Germain, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre Nice et le Paris Saint-Germain ?

Nice contre le Paris Saint-Germain se jouera à l’Allianz Riviera, à Nice, le samedi 21 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 11 21 nov. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Nice et le Paris Saint-Germain ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain à l’Allianz Riviera :

1. Les canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus sûr est de consulter les sites officiels de l’OGC Nice ou du Paris Saint-Germain. Les billets destinés aux supporters à domicile et à l’extérieur y sont mis en vente selon les disponibilités et les catégories d’adhésion.

2. Les plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre Nice et le Paris Saint-Germain ?

Voici le détail des prix et des options de billetterie pour le prochain match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le Paris Saint-Germain à l’Allianz Riviera :

1. Les canaux officiels des clubs

Places en catégorie standard : Les billets au tarif officiel achetés directement auprès de l’OGC Nice commencent généralement autour de 25 à 40 € pour les tribunes supérieures ou situées derrière les buts. Les prix augmentent pour les grandes affiches face à des adversaires de premier plan comme le PSG.

Les billets au tarif officiel achetés directement auprès de l’OGC Nice commencent généralement autour de pour les tribunes supérieures ou situées derrière les buts. Les prix augmentent pour les grandes affiches face à des adversaires de premier plan comme le PSG. Tribune centrale et places le long de la ligne de touche : Les places haut de gamme dans les niveaux inférieur et intermédiaire, le long de la ligne de touche, coûtent généralement entre 70 et 150 € lors de la vente directe par le club, selon le niveau et l’emplacement exact du bloc.

Les places haut de gamme dans les niveaux inférieur et intermédiaire, le long de la ligne de touche, coûtent généralement entre lors de la vente directe par le club, selon le niveau et l’emplacement exact du bloc. Formules VIP et hospitalité : Les prestations VIP officielles proposées par le club les jours de match, comprenant des sièges rembourrés, l’accès à un salon et un service de restauration, coûtent de 250 € à plus de 500 € par personne.

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes supérieures / petits budgets : Les prix commencent autour de 90 à 100 € .

Les prix commencent autour de . Tribunes inférieures standard : Les places classiques le long de la ligne de touche et dans les tribunes inférieures coûtent généralement entre 115 et 160 € en moyenne.

Les places classiques le long de la ligne de touche et dans les tribunes inférieures coûtent généralement entre en moyenne. Places haut de gamme et places groupées : Elles sont souvent proposées entre 180 et plus de 300 €, selon les disponibilités exactes et la demande pour chaque secteur.

Nice contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nice et du Paris Saint-Germain

Nice a connu des résultats irréguliers lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 à domicile contre Lyon. Nice s’est également incliné 1-0 à Auxerre au cours de cette série. Ses deux victoires, contre Strasbourg et Lille, ont toutes deux été obtenues sur le score de 2-1, signe d’une équipe capable d’arracher des résultats, mais aussi susceptible de perdre des points face à ses concurrents directs.

Le PSG aborde ce match en pleine confiance, après avoir remporté ses cinq dernières rencontres en Ligue 1 et en Ligue des champions. Son dernier résultat en championnat est une victoire 1-3 à Strasbourg, obtenue entre deux succès européens contre Manchester City et Barcelone. Sur ces cinq matches, le PSG a inscrit 13 buts et en a encaissé sept. Sa victoire 4-2 contre Barcelone est le résultat le plus récent et le plus marquant de cette série.

Nice contre le Paris Saint-Germain : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2026, lorsque le PSG s’était imposé 4-0 à l’Allianz Riviera, le stade qui accueillera aussi ce match. Sur leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1, le PSG possède un net avantage, avec trois victoires contre une pour Nice et un match nul. Le PSG a inscrit 10 buts lors de ces cinq matches, contre cinq pour Nice.