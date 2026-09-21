Nice reçoit Lille le samedi 19 septembre 2026 à l’Allianz Riviera, à Nice.

Leur précédente confrontation en championnat, en avril 2026, s’était soldée par un match nul 0-0 très disputé au Stade Pierre-Mauroy. Historiquement, Nice possède un léger avantage sur Lille dans les confrontations directes avec 11 victoires, contre 7 succès pour Lille.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Nice-Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Nice-Lille en Ligue 1 ?

Nice-Lille se joue à l’Allianz Riviera, à Nice. Consultez ci-dessous l’heure de coup d’envoi confirmée pour cette rencontre de Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 5 20 sept. 2026 - 11:15 Allianz Riviera

Comment acheter des billets Nice-Lille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre l’OGC Nice et le LOSC Lille, plusieurs options s’offrent à vous :

Portail officiel de billetterie de l’OGC Nice : Puisque l’OGC Nice accueille le match à l’Allianz Riviera, le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter des billets directement est de passer par le site officiel de billetterie de l’OGC Nice (billetterie.ogcnice.com) ou par les guichets du stade le jour du match.

Section visiteurs du LOSC Lille : Si vous supportez Lille et souhaitez vous asseoir dans le parcage visiteurs, des billets visiteurs sont généralement proposés directement via le portail officiel de billetterie du LOSC (billetterie.losc.fr) pour les supporters visiteurs enregistrés.

Marché secondaire autorisé : L’OGC Nice dispose d’une place de marché secondaire officielle intégrée directement à sa plateforme de billetterie, où les abonnés peuvent revendre leur place en toute sécurité.

Plateformes de billetterie tierces : Des places sont également proposées sur des marchés secondaires comme Ticombo, même si les prix sont fixés par des vendeurs individuels et peuvent inclure des frais de majoration dynamiques.

Combien coûtent les billets Nice-Lille en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match OGC Nice-LOSC Lille à l’Allianz Riviera varient selon la catégorie de place et la plateforme d’achat :

Billets officiels au tarif facial : Les billets standard achetés directement auprès de la billetterie de l’OGC Nice vont généralement de 15 € à 40 € pour les catégories de places classiques, avec des prix qui dépendent de l’emplacement dans le stade (par exemple derrière les buts ou en tribunes latérales centrales).

Marché secondaire / revente : Sur les plateformes tierces et les services d’échange de billets comme Ticombo, les prix commencent généralement autour de 25 € à 30 € pour des places standard, tandis que les sièges avec vue premium ou les places en tribune centrale peuvent coûter entre 45 € et 90 €+ .

Packages VIP et hospitalité : Les billets officiels d’hospitalité ou exécutifs commencent généralement autour de 250 € à 300 €+ par personne.

Nice-Lille en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Nice et Lille

Nice a fait match nul lors de ses quatre derniers matches, dont un 0-0 face à Lorient lors de la première journée de Ligue 1 le 22 août. Sa seule victoire sur les cinq derniers matches est intervenue contre Marseille en amical de pré-saison, avec un succès 3-0. La seule défaite sur cette série a été un revers 2-0 contre la Juventus. Nice a marqué trois buts et en a concédé deux sur ces cinq sorties, un bilan qui reflète une approche prudente et défensivement solide durant la pré-saison.

Lille a pris deux victoires, deux matches nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est la victoire 2-0 en Ligue 1 à Angers le 23 août, qui constitue son seul match de compétition sur cette série. Lille a aussi fait match nul 1-1 avec Everton et 2-2 avec le Hamburger SV en pré-saison, battu OH Leuven 6-3, et perdu 2-1 contre l’Union St. Gilloise. Lille a marqué 14 buts et en a concédé sept sur ces cinq matches.

Nice-Lille : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte au 18 avril 2026, lorsque Lille et Nice ont fait match nul 0-0 lors d’un match de Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy. Avant cela, Nice s’était imposé 2-0 à domicile contre Lille en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Ligue 1, Nice compte deux victoires contre une pour Lille, tandis que deux matches se sont terminés sur un score de parité, dont un nul 2-2 à l’Allianz Riviera en novembre 2024.