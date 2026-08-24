Comment obtenir des billets pour Nice-Le Mans : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Nice reçoit Le Mans le samedi 5 septembre 2026 à l'Allianz Riviera, à Nice.

Les deux clubs abordent cette rencontre avec l'objectif de prendre des points cruciaux afin de lancer une dynamique en début de saison sur la scène nationale. Historiquement, les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en match officiel en octobre 2019 en Coupe de la Ligue, où Le Mans s'est imposé à domicile 3-2.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Nice-Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Nice-Le Mans en Ligue 1 ?

Nice affronte Le Mans à l'Allianz Riviera, à Nice, avec un coup d'envoi programmé conformément au calendrier officiel de la Ligue 1.

Ligue 1 - Journée 3 5 sept. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Comment acheter des billets pour Nice-Le Mans en Ligue 1 ?

Vous pouvez acheter des billets pour le match OGC Nice-Le Mans FC à l'Allianz Riviera via plusieurs options officielles et secondaires :

1. Billetterie officielle du club

Achetez des billets officiels via la billetterie officielle de l'OGC Nice afin de recevoir des e-billets authentiques directement utilisables sur mobile pour le contrôle à l'entrée du stade.

2. Plateformes secondaires et de revente

Recherchez des options secondaires ou de revente sur des plateformes comme StubHub si les places principales sont épuisées sur le site principal.

Combien coûtent les billets pour Nice-Le Mans en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour OGC Nice-Le Mans FC à l'Allianz Riviera le 5 septembre 2026 se répartissent comme suit :

1. Billetterie officielle du club

Les billets standard au tarif facial achetés directement via la billetterie officielle de l'OGC Nice varient généralement de 13 £ à 35 £ (15 € à 40 €) selon la tribune.

2. Plateformes secondaires et de revente

Sur les plateformes de marché secondaire comme StubHub, les prix commencent généralement autour de 23 £ à 30 £ (30 $ à 39 $) pour les places d'entrée de gamme et s'élèvent en moyenne à environ 70 £ (92 $) pour les meilleures vues sur le stade.

Nice-Le Mans en Ligue 1 : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Nice et du Mans

Nice aborde la nouvelle saison de Ligue 1 après avoir disputé cinq matches amicaux, avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un match nul 0-0 contre Hull City le 15 août, après un autre nul sans but face à Cagliari une semaine plus tôt. Le temps fort de sa pré-saison a été une victoire 3-0 contre Marseille fin juillet. Nice a inscrit sept buts lors de ses cinq matches de préparation et en a concédé deux, la défaite étant intervenue contre la Juventus.

Le Mans a bouclé sa pré-saison avec trois victoires, un nul et une défaite en cinq matches. Son dernier match s'est soldé par une défaite 1-0 contre Le Havre le 15 août. Plus tôt dans la pré-saison, il a battu Angers 3-2 et Nantes 1-0, tout en s'imposant également 3-1 contre Versailles. Le Mans a inscrit neuf buts au total lors de ses matches amicaux et en a concédé cinq.

Nice-Le Mans : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à mars 2010, lorsque Nice s'est imposé 1-0 à l'extérieur sur la pelouse du Mans en Ligue 1. Sur les cinq confrontations directes répertoriées, Nice a l'avantage avec deux victoires contre une pour Le Mans, tandis que deux matches se sont terminés par des nuls. Les deux équipes ne se sont plus affrontées en match officiel depuis cette rencontre de 2010.

Nice-Le Mans : classement

Au classement actuel de la Ligue 1, Le Mans occupe la sixième place tandis que Nice est douzième.