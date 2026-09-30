Newcastle United affronte Aston Villa le samedi 17 octobre 2026 à St James' Park, à Newcastle upon Tyne.

Lors des dernières saisons, les confrontations entre les deux équipes ont donné lieu à des matches prolifiques, avec une moyenne de plus de trois buts par rencontre sur leurs six derniers duels en Premier League. Leur plus récente confrontation en compétition a eu lieu le 14 février 2026, au quatrième tour de la FA Cup, où Newcastle s'est imposé 3-1 à l'extérieur à Villa Park.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United - Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Newcastle United - Aston Villa en Premier League ?

Newcastle United - Aston Villa a lieu à St James' Park, à Newcastle upon Tyne, le samedi 17 octobre 2026.

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 12:30 St James' Park

Comment acheter des billets pour Newcastle United - Aston Villa en Premier League ?

Pour acheter des billets pour un match de Premier League entre Newcastle United et Aston Villa, vous pouvez passer par ces principales voies officielles selon que le match se joue à St James' Park (Newcastle) :

Achat officiel direct

1. Adhésion officielle au club

Les matches de Premier League à forte demande exigent presque toujours une adhésion officielle active pour les deux clubs.

Supporters à domicile : inscrivez-vous à une adhésion officielle de Newcastle United (pour les matches à St James' Park). L'adhésion vous donne accès aux fenêtres de vente de billets et aux tirages au sort. Supporters visiteurs : les billets visiteurs sont attribués via le portail billetterie du club en déplacement et sont généralement réservés aux membres des catégories de fidélité les plus élevées ou aux abonnés disposant d'un nombre suffisant de points de réservation.



2. Tirages au sort pour les billets et dates de mise en vente générale

Newcastle United (St James' Park) : les billets à domicile sont généralement distribués via un système de tirage au sort pour les membres quelques semaines avant le jour du match. Si des billets restent disponibles après la phase de tirage au sort, ils sont mis en vente générale ou sur un portail de revente pour les membres.

3. Hospitalité officielle le jour du match

Si les billets grand public sont épuisés ou si vous venez de l'étranger sans adhésion, des formules officielles executive/hospitalité sont disponibles directement sur les sites officiels des deux clubs. Ces formules ne nécessitent pas d'adhésion standard.

4. Plateformes de billetterie secondaires

Les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub proposent souvent des places mises en vente par des revendeurs si les billets officiels sont épuisés, même si les prix peuvent différer de la valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Newcastle United - Aston Villa en Premier League ?

Les prix standard des billets pour Newcastle United - Aston Villa en Premier League varient selon que vous achetez des billets officiels à leur valeur faciale ou des places hospitalité/marché secondaire.

1. Billets officiels à la valeur faciale pour le jour du match

Newcastle United classe ses matches à domicile à St James' Park en différentes catégories :

Admission générale adulte : 49 £ à 80 £ (selon la catégorie de tribune, de Level 7 / Family Area jusqu'aux places de catégorie 1).

Tarifs réduits (seniors de 65 ans et plus et jeunes adultes de 18 à 21 ans) : 34 £ à 62 £ .

Juniors (moins de 18 ans) : 21 £ à 33 £ .

Supporters visiteurs : les règles standard de la Premier League plafonnent les billets visiteurs à 30 £ pour les adultes.

2. Options hospitalité et marché secondaire

Comme la demande pour les matches de Premier League est élevée, les billets sur les plateformes de billetterie secondaires telles que StubHub se négocient à des prix dynamiques dictés par l'offre :

Plateformes de revente secondaires : les prix commencent généralement à environ 75 £ à 110 £ pour des places standard, avec des prix moyens autour de 280 £ selon la demande.

Hospitalité officielle le jour du match : les options premium le jour du match (comme Bar 1892, Platinum Club ou l'accès à des salons executive) vont de 105 £ à 450 £+ par personne.

Newcastle United - Aston Villa en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Newcastle United et Aston Villa

Newcastle United a remporté trois matches, fait deux nuls et n'a subi aucune défaite lors de ses cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une courte victoire 1-0 contre Millwall en Carabao Cup le 8 septembre, son précédent résultat en Premier League étant un nul 2-2 sur le terrain d'AFC Bournemouth le 5 septembre. Plus tôt dans cette série, Newcastle a battu Tottenham Hotspur 2-0 à l'extérieur et a fait match nul 2-2 avec Liverpool, pour un total de dix buts marqués et six encaissés sur ces cinq matches.

Les cinq derniers résultats d'Aston Villa montrent une victoire, un nul et trois défaites. Son match le plus récent a été une victoire 3-2 en Ligue des champions sur le terrain du Club Brugge le 8 septembre, après un nul vierge à Hull City en Premier League. Avant cela, Villa s'est incliné 1-0 contre Arsenal, 4-0 sur le terrain de Brighton et 2-1 face au Borussia Moenchengladbach lors d'un match amical de pré-saison. L'équipe d'Emery a marqué six buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

Newcastle United - Aston Villa : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces clubs a eu lieu en FA Cup le 14 février 2026, lorsque Newcastle United a battu Aston Villa 3-1 à Villa Park. Sur les cinq derniers matches recensés entre les deux équipes, Newcastle compte deux victoires contre deux pour Villa, avec un nul. Newcastle a inscrit huit buts sur cette période et Villa en a marqué huit également, la plus récente confrontation de Premier League à St James' Park s'étant soldée par une victoire 2-0 de Villa en janvier 2026.