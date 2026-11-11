Newcastle United reçoit Sunderland le dimanche 6 décembre 2026 au St James' Park, à Newcastle upon Tyne.

Lors de leur dernière rencontre en Premier League, le 22 mars 2026, Sunderland a décroché une victoire spectaculaire 2-1 sur la pelouse de St James' Park. Ce résultat a prolongé la récente domination de Sunderland dans cette confrontation, après sa courte victoire 1-0 contre Newcastle plus tôt dans la saison 2025–26.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Sunderland, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Newcastle United et Sunderland ?

Le match entre Newcastle United et Sunderland débutera au St James' Park, à Newcastle upon Tyne, le dimanche 6 décembre 2026.

Premier League - Journée 14 6 déc. 2026 - 09:00 St James' Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Sunderland ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Leeds United et Ipswich Town, vous pouvez envisager les options suivantes :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Les billets sont principalement distribués directement par la billetterie officielle de Newcastle United pour les supporters de l’équipe à domicile et par les canaux officiels de Sunderland AFC pour les supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Sunderland ?

Voici les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Sunderland :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Leur prix se situe généralement entre environ 45 £ et 85 £ .

Leur prix se situe généralement entre environ . Offres d’hospitalité officielles : Leurs prix commencent généralement entre 200 £ et plus de 400 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places classiques : leurs prix commencent généralement autour de 150 £ à 280 £ .

leurs prix commencent généralement autour de . Places en tribune latérale ou en tribune supérieure : Leurs prix se situent généralement entre 325 £ et 545 £.

Newcastle United contre Sunderland en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Newcastle United contre Sunderland : la forme des équipes

Newcastle compte une victoire, aucun nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 0-1 à domicile contre Everton en Premier League, après un revers 3-1 face au même adversaire en Carabao Cup. Son seul résultat positif sur cette période est une victoire 0-2 sur le terrain de Crystal Palace. Sur ces cinq matchs, Newcastle n’a inscrit que quatre buts et en a encaissé sept. Ses défaites consécutives illustrent les difficultés de l’équipe à trouver de la régularité, en attaque comme en défense.

Sunderland compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est une défaite 0-2 contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa, après un revers 3-1 sur le terrain de Coventry City en Premier League. Sa victoire 3-2 contre Brentford en Carabao Cup est la seule de cette série. Sunderland a inscrit six buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres. Son nul 0-0 contre Leeds United est le seul match où l’équipe n’a pas encaissé de but.

Newcastle United contre Sunderland : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux équipes a eu lieu en Premier League le 22 mars 2026, lorsque Sunderland s’est imposé 1-2 à St James' Park. Auparavant, Sunderland avait battu Newcastle 1-0 à domicile en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Sunderland présente le meilleur bilan récent, avec deux victoires contre une pour Newcastle et un match nul. Cette série comprend aussi une victoire 0-3 de Newcastle en FA Cup en janvier 2024.