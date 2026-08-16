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Comment obtenir des billets pour Newcastle United - Liverpool : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Tout ce qu’il faut savoir pour réserver des billets pour l’une des affiches phares du week-end d’ouverture de la Premier League

Newcastle-Liverpool est toujours l’une des affiches les plus attendues de toute saison de Premier League et, heureusement pour les supporters des deux clubs concernés ainsi que pour les neutres, les deux équipes doivent s’affronter à St James’ Park le dimanche 23 août, lors de la journée d’ouverture. Ne manquez pas l’occasion de réserver vos places dès aujourd’hui.

Pour ajouter encore à l’intrigue, Newcastle et Liverpool ont de nouveaux entraîneurs à leur tête, après le départ surprise récent d’Eddie Howe et le licenciement d’Arne Slot en mai.

Au niveau des joueurs, les deux clubs ont également perdu les services de visages bien connus comme Mo Salah et Anthony Gordon, tandis qu’une vague de jeunes recrues a été enrôlée, dont Bazoumana Touré (Newcastle) et Jérémy Jacquet (Liverpool).

Les deux équipes étant désireuses de bien lancer cette nouvelle campagne, cette affiche promet encore d’être mémorable. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United-Liverpool, y compris où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Newcastle United et Liverpool ?

Le coup d’envoi de Newcastle United-Liverpool est programmé à 16 h 30 BST le dimanche 23 août, à St James' Park, à Newcastle.

crest
Premier League - Journée 1
St James' Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Newcastle United-Liverpool

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres d’hospitalité, gérées via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d’abonnements et de debentures : Les détenteurs d’abonnements existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres malheureux lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Newcastle United-Liverpool ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face aux rivaux du top 6 ou lors des derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles situées en tribune basse sont vendues à un tarif premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

NEW

NEW - Forme

BRC
D4-1
VAL
V1-2
EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
5/5
LIV

LIV - Forme

WRE
V1-0
LEE
D2-4
ASM
D2-3
COM
N0-0
COM
V2-0
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

NewcastleNulLiverpool
1
1
3
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FDM
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
Carabao Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FDM
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
FDM
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FDM
8Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Infos équipes et effectifs

Newcastle vs Liverpool compositions

4-2-3-1
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. HornicekL. HornicekL. HallL. HallA. DedicA. DedicM. ThiawM. ThiawS. BotmanS. BotmanL. MileyL. MileyS. SteurS. SteurA. ElangaA. ElangaY. WissaY. WissaH. BarnesH. BarnesW. OsulaW. OsulaA. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Newcastle

Onze de départ

Liverpool

Remplaçants

Entraineur

  • M. Jaissle
  • A. Iraola
Newcastle

Blessures et suspensions

Liverpool

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
N
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
N
N
N
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
N
V
N
N
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
N
V
N
N
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
N
N
N
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
N
N
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
N
V
N
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
N
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
N
D
N
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
N
N
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
N
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
N
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
N
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
N
N
N
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
N
N
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
N
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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