Vous n’avez pas encore fait le déplacement dans la cathédrale du football qu’est St James' Park cette saison ? Vous aurez très bientôt l’occasion idéale, puisque Newcastle United reçoit Hull City dans un match de Premier League le samedi 19 septembre. Réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les supporters de Newcastle ont déjà eu droit à des rencontres riches en rebondissements à St James' Park, alors même que la nouvelle saison vient à peine de commencer. Newcastle a lancé sa saison avec un spectaculaire 2-2 contre Liverpool en championnat, avant de battre West Brom 3-2 en Carabao Cup pour renvoyer les fans vêtus de noir et blanc chez eux avec le sourire.

La saison dernière, Newcastle s’est imposé à domicile 2-1 puis 4-3 contre les promus Burnley et Leeds, respectivement. Matthias Jaissle, qui a pris les rênes de l’équipe durant l’été, espère que Newcastle pourra conserver cette dynamique victorieuse contre le nouveau venu en Premier League, Hull City.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Newcastle United contre Hull City ?

Newcastle United contre Hull City aura lieu à St James' Park (Newcastle) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 St James' Park

Comment acheter des billets pour Newcastle United contre Hull City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements et aux offres hospitalité, gérées via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage aléatoire pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Plateformes officielles d’échange de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Newcastle United contre Hull City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges à l’étage derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages destinés aux adhésions de base.

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