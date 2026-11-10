Newcastle United reçoit Manchester United le mercredi 2 décembre 2026 à St James’ Park, à Newcastle upon Tyne.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, Newcastle s’est imposé de haute lutte 2-1 à domicile face à Manchester United. Avant cela, Manchester United avait décroché une courte victoire 1-0 à Old Trafford en décembre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Manchester United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Newcastle United et Manchester United ?

Le coup d’envoi de Newcastle United contre Manchester United sera donné à St James’ Park, à Newcastle upon Tyne, le mercredi 2 décembre 2026.

Premier League - Journée 13 2 déc. 2026 - 15:15 St James' Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Manchester United ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Manchester United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetteries officielles : Achetez directement sur les billetteries officielles de Newcastle United ou de Manchester United. Les billets sont généralement proposés en priorité aux membres des clubs et aux détenteurs d’un abonnement.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochaines rencontres de Premier League lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Manchester United ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Manchester United :

1. Billetteries officielles des clubs

Billets standard pour adultes : Généralement entre 45 £ et 80 £ .

Généralement entre . Tarifs réduits et jeunes : Généralement à partir d’environ 20 £ à 35 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés dans les billetteries des clubs, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Revente de places standard : À partir d’environ 100 £ à 150 £ pour des places dans les tribunes supérieures.

À partir d’environ pour des places dans les tribunes supérieures. Places haut de gamme et en tribune latérale : De 200 £ à plus de 400 £.

Newcastle United contre Manchester United en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Newcastle United et de Manchester United

Sur ses cinq derniers matches de Premier League, Newcastle compte deux victoires, deux défaites et un nul, avec sept buts marqués et sept encaissés. Le club reste sur une victoire 2-0 sur le terrain de Crystal Palace et a également battu Hull City 2-1 plus tôt dans cette série. Deux défaites consécutives face à Leeds United et Aston Villa ont marqué un passage à vide, mais l’équipe de Jaissle a réagi en obtenant un résultat positif.

Manchester United a perdu trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et fait deux nuls, sans remporter la moindre victoire. Son dernier résultat est une défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth. Le club a également perdu 4-1 contre Como en Ligue des champions et 2-0 contre l’Atlético Madrid, tout en faisant match nul lors de ses deux rencontres de Premier League face à Leeds United et Tottenham. Manchester United n’a marqué que deux buts lors de ces cinq matches, contre dix encaissés.

Newcastle United contre Manchester United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en mars 2026, lorsque Newcastle s’est imposé 2-1 à St James’ Park. Sur leurs cinq dernières confrontations, Newcastle a gagné deux fois, Manchester United deux fois, et un match s’est terminé sur un nul. Newcastle a inscrit dix buts lors de ces cinq rencontres, contre neuf pour Manchester United, signe d’une rivalité récente équilibrée.