Lors de leur dernière confrontation en Premier League, en février 2026, Everton s’est imposé à l’extérieur au terme d’un match palpitant (3-2) à St. James' Park. Les deux équipes se sont également retrouvées plus récemment lors d’un match amical de préparation en août 2026, remporté 3-2 par Everton grâce à des buts de Thierno Barry, Iliman Ndiaye et Tyrique George.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Everton, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Newcastle United contre Everton en Premier League ?

Newcastle United affrontera Everton à St James' Park, à Newcastle upon Tyne, le lundi 2 novembre 2026.

Premier League - Journée 9 2 nov. 2026 - 15:00 St James' Park

Comment acheter des billets pour Aston Villa contre Fulham en Premier League ?

Pour obtenir des billets pour un match de Premier League entre Aston Villa et Fulham, plusieurs possibilités s’offrent à vous, principalement auprès des clubs, selon que la rencontre se joue à Villa Park ou à Craven Cottage :

Adhésion aux clubs et ventes prioritaires : Aston Villa et Fulham proposent d’abord les billets aux détenteurs d’un abonnement, puis aux membres officiels du club, selon les périodes de priorité ou l’historique des achats. Les ventes au grand public sont rares pour les matches de Premier League très demandés, sauf s’il reste des billets lors de mises en vente ultérieures.

Billetterie par téléphone et sur place : Il est généralement possible de commander des billets par téléphone auprès des billetteries respectives des clubs ou de les acheter directement aux guichets des stades pendant les horaires d’ouverture habituels en semaine.

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Aston Villa contre Fulham en Premier League ?

Le prix des billets pour un match de Premier League entre Aston Villa et Fulham varie selon que vous les achetez auprès des clubs, au tarif initial, ou sur le marché de la revente.

1. Billetteries officielles des clubs

Places standard pour adultes : Elles coûtent généralement entre 45 £ et 95 £ environ par billet.

Billets à tarif réduit (seniors et jeunes adultes) : Les billets à tarif réduit pour les seniors (plus de 66 ans) et les jeunes adultes (moins de 21 ans) coûtent généralement entre 30 £ et 75 £ environ auprès des billetteries officielles des clubs.

Billets jeunes (moins de 18 ans / moins de 14 ans) : Les places officiellement réservées aux jeunes sont moins chères et coûtent généralement entre 15 £ et 38 £ , selon la zone du stade.

Offres d’hospitalité : Les expériences VIP les jours de match et les offres donnant accès aux salons, proposées directement par les clubs, commencent autour de 200 £ à plus de 350 £ par personne.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les clubs, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard en revente : Les places standard commencent généralement autour de 60 £ à 85 £ pour des sièges situés dans les tribunes supérieures ou offrant une vue partiellement obstruée, lorsque la demande est normale.

Prix moyens à la revente : Les prix affichés oscillent généralement autour de 100 £ à 250 £ par billet.

Offres VIP et premium à la revente : Les offres d’hospitalité premium ou les places particulièrement recherchées dans les tribunes inférieures coûtent fréquemment de 130 £ à plus de 500 £ par billet.

Newcastle United contre Everton en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Newcastle United et d’Everton

Newcastle aborde cette rencontre avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre Hull City en Premier League. Newcastle a également gagné 2-0 sur le terrain de Tottenham Hotspur au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit dix buts et en a encaissé sept. Sa seule défaite a été un revers 4-1 contre Leeds United.

Everton a pris sept points lors de ses cinq derniers matches, avec deux victoires, trois nuls et aucune défaite. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre Ipswich Town en Premier League. Le club a également fait match nul 2-2 contre Manchester United plus tôt dans cette série. Everton a marqué cinq buts et en a encaissé deux au cours de ces cinq rencontres, avec trois matches sans encaisser de but qui témoignent d’une période de solidité défensive.

Newcastle United contre Everton : les dernières confrontations

Les dernières confrontations entre les deux équipes ont été serrées. Newcastle a remporté leur dernier duel en Premier League 3-2 à St James' Park en février 2026, tandis qu’Everton s’était imposé 1-0 dans le même stade en mai 2025. Sur leurs cinq dernières rencontres recensées, toutes compétitions confondues, Everton compte deux victoires, tout comme Newcastle, pour un match nul. Ces résultats ne permettent guère de dégager un favori clair avant cette rencontre.