Le match d'ouverture de la saison de Newcastle contre Liverpool à St James' avait été présenté comme une affiche immanquable, et les analyses d'avant-match des consultants se sont révélées tout à fait justes. Même si Newcastle a laissé filer 3 pts, Liverpool arrachant une égalisation tardive sur penalty, les supporters ont eu droit à un thriller haletant du début à la fin.

Prochain rendez-vous à domicile pour les Magpies dans le nord-est : Bournemouth, le samedi 5 septembre, lors de la 3e journée.

Les trois derniers matches entre les deux équipes à St James' ayant produit 12 buts, vous pourriez assister à une rencontre renversante si vous réservez vos places dès aujourd'hui. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir sur l'achat de billets pour Newcastle United contre Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Newcastle United et Bournemouth ?

Newcastle United affronte Bournemouth à St James' Park, à Newcastle, le samedi 5 septembre, avec un coup d'envoi prévu à 12 h 30 BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 07:30 St James' Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Newcastle United - Bournemouth

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale massive, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les rencontres qu'ils n'utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés au prix facial via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Newcastle United contre Bournemouth ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les longueurs et celles du niveau inférieur bénéficient d'une tarification premium, tandis que les sièges à l'étage derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile au prix facial, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité, ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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