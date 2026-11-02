Comment obtenir des billets pour Newcastle United-Arsenal : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Newcastle United reçoit Arsenal le samedi 21 novembre 2026 à St James' Park, à Newcastle upon Tyne.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 25 avril 2026, Arsenal s'est imposé de justesse 1-0 à l'Emirates Stadium. Arsenal a généralement eu le dessus lors des récentes confrontations, avec quatre victoires sur ses six derniers matches contre Newcastle United, toutes compétitions confondues.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Newcastle United-Arsenal, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal ?

Newcastle United-Arsenal se jouera à St James' Park, à Newcastle upon Tyne, le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal à St James' Park, plusieurs options principales s'offrent à vous selon votre statut de membre et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Membres et abonnés de Newcastle United : Les billets pour les supporters à domicile peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle en ligne de Newcastle United, par téléphone ou au guichet de St James' Park. Ils sont généralement mis en vente par phases prioritaires selon les catégories de membres.

Les billets pour les supporters à domicile peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle en ligne de Newcastle United, par téléphone ou au guichet de St James' Park. Ils sont généralement mis en vente par phases prioritaires selon les catégories de membres. Quota de places réservé aux supporters d'Arsenal en déplacement : Les supporters d'Arsenal peuvent demander des billets sur le site officiel du club. Les places réservées aux visiteurs sont attribuées aux membres selon leurs points acquis pour les déplacements et leur catégorie d'adhésion, notamment les membres Silver et Red. Les candidats retenus reçoivent des places dans la tribune Leazes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal ?

Le prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal varie selon que vous les achetez par les canaux officiels des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard pour adultes : Pour les matches de catégorie A à St James' Park, les prix officiels vont généralement d'environ 39 £ à 75 £ selon l'emplacement dans le stade.

Pour les matches de catégorie A à St James' Park, les prix officiels vont généralement d'environ selon l'emplacement dans le stade. Tarifs réduits et jeunes : Des billets à tarif réduit sont proposés aux jeunes et aux seniors, généralement entre 21 £ et 58 £ selon la tranche d'âge et le secteur du stade.

Des billets à tarif réduit sont proposés aux jeunes et aux seniors, généralement entre selon la tranche d'âge et le secteur du stade. Formules hospitalité : Les offres d'hospitalité officielles du club commencent à des tarifs plus élevés et donnent accès à des salons haut de gamme ainsi qu'à des sièges rembourrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ : À partir d'environ 93 £ pour des places en tribune haute derrière les buts.

À partir d'environ pour des places en tribune haute derrière les buts. Prix moyen sur le marché : En moyenne, entre 332 £ et 373 £ selon l'offre et la demande du moment.

En moyenne, entre selon l'offre et la demande du moment. Revente de formules VIP et hospitalité : Sur le marché secondaire, les formules VIP et hospitalité peuvent coûter à partir de 283 £.

Newcastle United-Arsenal en Premier League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Newcastle United et d'Arsenal

Newcastle a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 contre Aston Villa en Premier League. Dans cette série, le club a également subi deux lourdes défaites 4-1, contre Coventry City et Leeds United. Ses deux victoires ont été obtenues contre Hull City, 2-1 en Premier League, et Millwall, 1-0 en Carabao Cup. Sur ces cinq matches, Newcastle a marqué huit buts et en a encaissé huit, signe d'une irrégularité en attaque comme en défense.

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest en Premier League, après un succès 3-0 contre Lille en Ligue des champions. Parmi les défaites de cette série figure celle concédée contre Brighton, 3-0 en Premier League. Les victoires contre Leeds United, 2-1, et Ipswich Town, 4-2 en Carabao Cup, complètent le tableau. Arsenal a inscrit 10 buts lors de ces cinq matches.

Newcastle United-Arsenal : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Premier League le 25 avril 2026 : Arsenal recevait Newcastle United et s'est imposé 1-0. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Arsenal en a remporté trois et Newcastle une, grâce à une victoire 2-0 en Carabao Cup à St James' Park en février 2025. L'autre rencontre s'est terminée sur un succès 2-1 d'Arsenal à St James' Park en septembre 2025.