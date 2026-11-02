Newcastle United reçoit Arsenal le samedi 21 novembre 2026 à St James’ Park, à Newcastle upon Tyne, samedi.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 25 avril 2026, Arsenal s’est imposé de justesse 1-0 à l’Emirates Stadium. Arsenal a généralement eu le dessus lors de leurs récentes confrontations, remportant quatre de ses six derniers matches contre Newcastle United, toutes compétitions confondues.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Newcastle United contre Arsenal, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal ?

Newcastle United contre Arsenal à St James’ Park, à Newcastle upon Tyne, le samedi 21 novembre 2026.

Premier League - Journée 11 21 nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal à St James’ Park, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon votre statut de membre et vos préférences :

1. Canaux officiels des clubs

Membres et abonnés de Newcastle United : Les billets pour les supporters locaux peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle de Newcastle United, en ligne, par téléphone ou aux guichets de St James’ Park. Ils sont généralement mis en vente par phases prioritaires selon les catégories d’adhésion.

Les billets pour les supporters locaux peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle de Newcastle United, en ligne, par téléphone ou aux guichets de St James’ Park. Ils sont généralement mis en vente par phases prioritaires selon les catégories d’adhésion. Quota de places réservé aux supporters d’Arsenal en déplacement : Les supporters d’Arsenal peuvent demander des billets sur le site officiel d’Arsenal. Les places réservées aux supporters visiteurs sont attribuées aux membres selon les points de priorité acquis pour les déplacements et leur catégorie d’adhésion, notamment Silver et Red. Les candidats retenus reçoivent des places dans la tribune Leazes.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les canaux officiels des clubs ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Premier League lorsque les quotas de la vente officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal ?

Les prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Newcastle United et Arsenal varient selon que vous les achetez auprès des clubs par leurs canaux officiels ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard pour adultes : Pour les matches de catégorie A à St James’ Park, les prix à leur valeur nominale se situent généralement entre environ 39 £ et 75 £ selon l’emplacement des sièges dans le stade.

Pour les matches de catégorie A à St James’ Park, les prix à leur valeur nominale se situent généralement entre environ selon l’emplacement des sièges dans le stade. Tarifs réduits et jeunes : Des billets à tarif réduit sont proposés aux jeunes et aux seniors, généralement entre 21 £ et 58 £ selon la tranche d’âge concernée et le secteur du stade.

Des billets à tarif réduit sont proposés aux jeunes et aux seniors, généralement entre selon la tranche d’âge concernée et le secteur du stade. Offres d’hospitalité : Les offres d’hospitalité officielles du club débutent à des tarifs plus élevés et donnent accès à des salons haut de gamme et à des sièges rembourrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus lors des ventes officielles des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ : À partir d’environ 93 £ pour des places dans les niveaux supérieurs derrière les buts.

À partir d’environ pour des places dans les niveaux supérieurs derrière les buts. Prix moyen du marché : En moyenne, entre 332 £ et 373 £ selon l’offre et la demande au moment de l’achat.

En moyenne, entre selon l’offre et la demande au moment de l’achat. Revente d’offres VIP et d’hospitalité : Sur le marché de la revente, les offres VIP et d’hospitalité peuvent coûter 283 £ ou plus.

Newcastle United contre Arsenal en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Newcastle United et d’Arsenal

Newcastle a remporté deux de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 contre Aston Villa en Premier League. Newcastle a également subi deux lourdes défaites 4-1, contre Coventry City et Leeds United, durant cette série. Ses deux victoires ont été obtenues contre Hull City (2-1 en Premier League) et Millwall (1-0 en Carabao Cup). Sur ces cinq matches, Newcastle a marqué huit buts et en a encaissé huit, signe d’une irrégularité tant en attaque qu’en défense.

Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu deux. Son dernier résultat est une victoire 1-0 sur le terrain de Nottingham Forest en Premier League, après un succès 3-0 contre Lille en Ligue des champions. Dans cette série, les défaites comprennent celle contre Brighton (3-0 en Premier League), tandis que les victoires contre Leeds United (2-1) et Ipswich Town (4-2 en Carabao Cup) complètent le tableau. Arsenal a marqué 10 buts lors de ces cinq matches.

Newcastle United contre Arsenal : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu en Premier League le 25 avril 2026 : Arsenal recevait Newcastle United et s’est imposé 1-0. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Arsenal en a remporté trois, contre une victoire pour Newcastle, obtenue 2-0 en Carabao Cup à St James’ Park en février 2025. L’autre rencontre s’est terminée sur un succès 2-1 d’Arsenal à St James’ Park en septembre 2025.