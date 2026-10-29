Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Saudi Pro League
team-logoNeom SC
King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl Kholood
Book Neom SC vs Al Kholood Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Neom SC contre Al Kholood en Saudi Pro League : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Neom SC
Al Kholood
Saudi Pro League

Neom SC affronte Al Kholood en Saudi Pro League. Voici comment obtenir vos billets.

Neom SC reçoit Al Kholood le vendredi 20 novembre 2026 au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk.

Lors de leur toute première confrontation, en octobre 2025, NEOM SC s’était imposé 3-2 sur le terrain d’Al-Kholood au terme d’un match animé. Al-Kholood avait pris sa revanche dès le match retour, en février 2026, en s’imposant 2-1 à Tabuk.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Neom SC contre Al Kholood, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al Kholood ?

Le match entre Neom SC et Al Kholood se déroule au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk, le vendredi 20 novembre 2026.

crest
Saudi Pro League - Journée 14
King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al Kholood ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre NEOM SC et Al-Kholood :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetteries officielles des clubs : Consultez les billetteries officielles ou les réseaux sociaux de NEOM SC et d’Al-Kholood pour acheter directement les billets mis en vente par les clubs.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al Kholood ?

Voici les prix attendus pour les billets du match de Saudi Pro League entre NEOM SC et Al-Kholood :

1. Canaux officiels des clubs

  • Places standard / admission générale : Les prix se situent généralement entre 20 et 40 SAR pour les places ordinaires et les tribunes derrière les buts.
  • Places premium / tribune principale : Les prix se situent généralement entre 50 et 100 SAR pour les places offrant une meilleure vue, sur les côtés du terrain et dans les sections centrales de la tribune basse.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés officiellement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des billets dont les prix varient selon la demande :

  • Places standard : Les prix commencent généralement autour de 55 à 150 SAR, selon l’offre et la demande.
  • Places premium / avec prestations d’accueil : Les prix peuvent être nettement plus élevés, se situant souvent entre 220 et 1 650 SAR, voire plus sur les plateformes de revente de billets.

Neom SC contre Al Kholood en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Neom SC et d’Al Kholood

Neom SC compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec huit buts inscrits et six encaissés. Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-0 contre Al-Ettifaq, après un nul 1-1 face à Al Hazem. La meilleure période de Neom remonte à début septembre, lorsque le club a battu Al Hilal puis Al Khaleej lors de deux rencontres consécutives, sans encaisser de but contre ce dernier lors d’une victoire 3-0.

Al Kholood n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat, pour un nul et trois défaites. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-2 contre Al-Faisaly, après un revers 5-0 face à Al Qadsiah la semaine précédente. Sur ces cinq rencontres, Kholood a encaissé 13 buts, une série qui souligne les problèmes défensifs auxquels Buckingham doit remédier.

NEO

NEO - Forme

ALF
V4-2
ALH
N1-1
ALI
D0-1
ALN
D1-0
ABH
V2-0
But marqué (encaissé)
7/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ALK

ALK - Forme

ALS
V2-1
ALR
D2-0
ALQ
D0-5
AFS
D3-2
ALI
D0-3
But marqué (encaissé)
4/14
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Neom SC contre Al Kholood : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, quand Al Kholood s’est imposé 2-1 sur le terrain de Neom en Saudi Pro League. Auparavant, Neom avait gagné 3-2 lors de leur confrontation d’octobre 2025, disputée sur le terrain de Kholood. Sur les deux confrontations recensées, chaque équipe compte une victoire, Neom ayant marqué cinq buts et Kholood quatre.

Face à face

Neom SCNulAl Kholood
1
0
1
Saudi Pro League
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
FDM
Saudi Pro League
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
2
Neom SC badge
Neom SC
NEO
3
FDM
4Buts marqués4
Matchs au-delà des 2.5 buts2/2
Les deux équipes ont marqué2/2

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google