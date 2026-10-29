Neom SC reçoit Al Kholood le vendredi 20 novembre 2026 au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk.

Lors de leur toute première confrontation, en octobre 2025, NEOM SC s’était imposé 3-2 sur le terrain d’Al-Kholood au terme d’un match animé. Al-Kholood avait pris sa revanche dès le match retour, en février 2026, en s’imposant 2-1 à Tabuk.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Neom SC contre Al Kholood, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al Kholood ?

Le match entre Neom SC et Al Kholood se déroule au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk, le vendredi 20 novembre 2026.

Saudi Pro League - Journée 14 20 nov. 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al Kholood ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Saudi Pro League entre NEOM SC et Al-Kholood :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les billetteries officielles ou les réseaux sociaux de NEOM SC et d’Al-Kholood pour acheter directement les billets mis en vente par les clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al Kholood ?

Voici les prix attendus pour les billets du match de Saudi Pro League entre NEOM SC et Al-Kholood :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard / admission générale : Les prix se situent généralement entre 20 et 40 SAR pour les places ordinaires et les tribunes derrière les buts.

Les prix se situent généralement entre pour les places ordinaires et les tribunes derrière les buts. Places premium / tribune principale : Les prix se situent généralement entre 50 et 100 SAR pour les places offrant une meilleure vue, sur les côtés du terrain et dans les sections centrales de la tribune basse.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés officiellement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo affichent des billets dont les prix varient selon la demande :

Places standard : Les prix commencent généralement autour de 55 à 150 SAR , selon l’offre et la demande.

Les prix commencent généralement autour de , selon l’offre et la demande. Places premium / avec prestations d’accueil : Les prix peuvent être nettement plus élevés, se situant souvent entre 220 et 1 650 SAR, voire plus sur les plateformes de revente de billets.

Neom SC contre Al Kholood en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Neom SC et d’Al Kholood

Neom SC compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League, avec huit buts inscrits et six encaissés. Son dernier match s’est soldé par une défaite 1-0 contre Al-Ettifaq, après un nul 1-1 face à Al Hazem. La meilleure période de Neom remonte à début septembre, lorsque le club a battu Al Hilal puis Al Khaleej lors de deux rencontres consécutives, sans encaisser de but contre ce dernier lors d’une victoire 3-0.

Al Kholood n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat, pour un nul et trois défaites. Son dernier match s’est soldé par une défaite 3-2 contre Al-Faisaly, après un revers 5-0 face à Al Qadsiah la semaine précédente. Sur ces cinq rencontres, Kholood a encaissé 13 buts, une série qui souligne les problèmes défensifs auxquels Buckingham doit remédier.

Neom SC contre Al Kholood : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à février 2026, quand Al Kholood s’est imposé 2-1 sur le terrain de Neom en Saudi Pro League. Auparavant, Neom avait gagné 3-2 lors de leur confrontation d’octobre 2025, disputée sur le terrain de Kholood. Sur les deux confrontations recensées, chaque équipe compte une victoire, Neom ayant marqué cinq buts et Kholood quatre.