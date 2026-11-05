Neom SC reçoit Al-Taawoun le jeudi 26 novembre 2026 au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul spectaculaire (2-2) au King Khalid Sport City Stadium. Al-Taawoun avait arraché l’égalisation en fin de match grâce à Mohammed Al Kuwaykibi.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Neom SC contre Al-Taawoun, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al-Taawoun ?

Le coup d’envoi du match entre Neom SC et Al-Taawoun sera donné le jeudi 26 novembre 2026 au King Khalid Sport City Stadium, à Tabuk.

Saudi Pro League - Journée 15 26 nov. 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al-Taawoun ?

Voici les possibilités d’achat de billets pour le match entre Neom SC et Al-Taawoun, d’après les informations disponibles sur la billetterie :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets sont principalement distribués sur les plateformes de billetterie officielles ou aux guichets associés à Neom SC, le club qui reçoit.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al-Taawoun ?

Voici les tarifs des billets pour le match de Saudi Pro League entre Neom SC et Al-Taawoun :

1. Canaux officiels du club

Places standard / en vente libre : de 30 à 100 SAR.

de 30 à 100 SAR. Places premium et en bord de terrain : de 250 à 600 SAR.

de 250 à 600 SAR. Formules VIP et hospitalité : 1 200 SAR et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Revente de places en tribune haute derrière les buts : environ 1 800 à plus de 2 400 SAR .

environ . Revente de places en tribune basse derrière les buts : environ 2 300 à plus de 2 800 SAR .

environ . Revente de places en tribune latérale et dans les catégories premium : plus de 3 000 SAR.

Neom SC contre Al-Taawoun en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

Neom SC contre Al-Taawoun : la forme des équipes

Neom compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et cinq encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire à domicile (2-0) contre Abha en Saudi Pro League, mettant fin à une série de deux défaites consécutives. Auparavant, Neom avait perdu 1-0 contre Al Nassr puis 1-0 contre Al-Ettifaq, même si sa victoire 4-2 face à Al Fateh en septembre a montré son potentiel offensif lorsqu’il est dans un bon jour. L’équipe de Galtier a montré qu’elle pouvait marquer beaucoup de buts, mais elle manque de régularité en défense.

Le bilan des cinq derniers matches d’Al-Taawoun est plus sombre : une victoire, un nul et trois défaites, avec sept buts encaissés. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 2-1 contre Al Riyadh, après un revers 1-0 face à Al Qadsiah la semaine précédente. Seule éclaircie, une victoire 2-1 contre Al-Rayyan en Ligue des champions 2 de l’AFC, qui n’a guère atténué ses difficultés en championnat. L’équipe de Rasovic n’a marqué que cinq buts lors de ces cinq rencontres et n’a toujours pas trouvé la stabilité défensive nécessaire pour enrayer sa mauvaise série.

Neom SC contre Al-Taawoun : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est terminée sur un nul 2-2 au King Khalid Sport City Stadium en mars 2026. Ce résultat a montré à quel point cette affiche pouvait être disputée malgré l’écart actuel entre les équipes. Avant cela, les deux formations s’étaient quittées sur un nul 1-1 chez Al-Taawoun en novembre 2025. Lors des deux dernières confrontations recensées, aucune des deux équipes ne s’est imposée et les quatre buts ont été répartis à parts égales.