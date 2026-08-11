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Saudi Pro League
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Comment obtenir des billets pour Neom SC - Al-Fayha : prix en Saudi Pro League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Neom SC affronte Al-Fayha en Saudi Pro League. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Al-Fayha reçoit NEOM SC à l'Al Majmaah Sports City dans une rencontre de Saudi Pro League opposant un club établi de l'élite à l'un des ajouts les plus récents et les plus ambitieux du championnat. NEOM a obtenu sa promotion automatique après avoir remporté le titre de First Division de manière éclatante la saison dernière, et sa première campagne parmi l'élite suscite déjà beaucoup d'intérêt chez les observateurs neutres, curieux de voir comment le club de la province de Tabuk se comportera face à une opposition aguerrie de Saudi Pro League.

GOAL a toutes les informations dont vous avez besoin pour réserver dès maintenant vos billets pour Al-Fayha vs NEOM SC, y compris les détails sur le stade, les prix des billets et le meilleur endroit où acheter en ligne.

À quand le coup d'envoi de Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

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Saudi Pro League - Journée 1
King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Le moyen le plus pratique d'obtenir des billets pour Al-Fayha vs NEOM SC est de passer par Ticombo, qui propose des places pour cette rencontre avec réservation instantanée en ligne et paiement sécurisé. Acheter via Ticombo vous permet de parcourir les options de placement disponibles et de confirmer votre achat sans avoir besoin de vous rendre au stade à l'avance.

Compte tenu du statut de NEOM comme l'un des nouveaux venus les plus commentés du championnat cette saison, et alors que l'intérêt pour ses performances à l'extérieur ne cesse de grandir, réserver tôt via Ticombo est le moyen le plus sûr de garantir une place plutôt que d'attendre l'ouverture des canaux officiels.

Combien coûtent les billets pour Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League ?

Les billets de Saudi Pro League restent parmi les plus abordables du football mondial, et les matches à domicile d'Al-Fayha ne font pas exception.

  • Les billets en admission générale pour les rencontres standards de Saudi Pro League commencent généralement autour de 30 SAR à 90 SAR via les canaux officiels.
  • Les catégories premium et les places le long de la touche se situent généralement entre 250 SAR et 600 SAR.
  • Les options VIP et hospitalité, y compris l'accès aux salons et la restauration, peuvent dépasser 1 500 SAR.
  • Sur Ticombo, les billets les moins chers disponibles pour cette affiche offrent un excellent rapport qualité-prix par rapport aux catégories premium, ce qui en fait le meilleur point de départ pour les supporters attentifs à leur budget.

Les prix sur le marché secondaire peuvent fluctuer en fonction de la demande, donc réserver tôt via Ticombo est recommandé si vous souhaitez le plus large choix de places aux prix de départ les plus bas.

Neom SC vs Al-Fayha en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Neom SC et d'Al-Fayha

NEO

NEO - Forme

ALH
N1-1
ALF
N2-2
ALS
V2-1
HIL
D2-0
ALI
N1-1
But marqué (encaissé)
6/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALF

ALF - Forme

ALQ
D1-2
DHA
D3-0
HIL
D0-1
NEC
D7-0
WES
N0-0
But marqué (encaissé)
1/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Neom SC vs Al-Fayha : historique récent des confrontations directes

Face à face

Neom SCNulAl-Fayha
1
1
0
Saudi Pro League
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
FDM
Saudi Pro League
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
FDM
2Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts0/2
Les deux équipes ont marqué1/2

Classement de Neom SC et d'Al-Fayha

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
V
V
V
N
V
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
N
V
D
V
V
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
N
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
D
V
N
V
N
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
N
V
D
V
N
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
N
N
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
N
N
D
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
V
N
D
V
N
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
N
D
N
V
N
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
N
N
D
D
N
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
N
D
D
N
N
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
D
D
N
N
N
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
N
N
D
N
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
N
D
N
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
N
D
D
D
N
AFC Champions League
Relégation


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