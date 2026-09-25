Neom SC affronte Abha le samedi 24 octobre 2026 au stade King Khalid Sport City de Tabuk.

Lors de leur confrontation la plus récente, en janvier 2025, NEOM SC et Abha se sont quittés sur un match nul 2-2. Des recrues de premier plan comme Alexandre Lacazette pour NEOM SC et Michy Batshuayi pour Abha Club ajoutent encore davantage de prestige à cette affiche.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Neom SC contre Abha, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d'envoi de Neom SC - Abha en Saudi Pro League ?

Neom SC - Abha débute au stade King Khalid Sport City de Tabuk, le samedi 24 octobre 2026.

Saudi Pro League - Journée 11 24 oct. 2026 - 10:00 King Khalid Sport City Stadium

Comment acheter des billets pour Neom SC - Abha en Saudi Pro League ?

Voici les principales options disponibles pour acheter des billets pour le match de Neom SC vs Abha en Saudi Pro League :

1. Plateformes officielles principales

Webook : la plateforme officielle de billetterie numérique pour les grands événements et matches en Arabie saoudite, y compris les rencontres à domicile de Saudi Pro League. Les billets mis en vente directement par le club ou la ligue y sont publiés en premier.

2. Plateformes secondaires de revente de billets

GrintaHub : si les places officielles sont épuisées, consultez les plateformes secondaires de billetterie telles que GrintaHub où les supporters mettent en vente leurs billets disponibles, choisissez votre catégorie puis finalisez l'achat.

Combien coûtent les billets pour Neom SC - Abha en Saudi Pro League ?

Les prix des billets pour le match de Neom SC vs Abha en Saudi Pro League varient selon la catégorie de place et selon que vous achetez via des plateformes officielles ou des plateformes secondaires telles que GrintaHub :

Admission générale / sièges plafonnés : 10 SAR à 90 SAR (au moins 30 % des sièges du stade sont plafonnés à 30 SAR ou moins selon le règlement de la ligue).

Catégorie or et argent (sièges en bord de terrain) : 250 SAR à 600 SAR.

Packages VIP et hospitalité : à partir de 1 500 SAR.

Neom SC - Abha en Saudi Pro League : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Neom SC et Abha

Neom SC a remporté trois de ses cinq derniers matches de Saudi Pro League et en a perdu deux, avec neuf buts marqués et quatre encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 4-2 contre Al Fateh, puis il a enchaîné avec deux succès consécutifs, dont un 2-0 à l'extérieur contre Al Hilal et un 3-0 face à Al Khaleej. Les deux défaites plus tôt dans cette série, contre Al Riyadh et Al Qadsiah, ont été ses seuls faux pas.

Abha peine à trouver de la régularité, avec un nul et un point pris lors de ses cinq derniers matches, pour trois défaites et un autre match nul. Son match le plus récent s'est terminé sur un 0-0 contre Al Diriyah. Il s'est incliné contre Al Nassr, Al-Ettifaq et Al-Fayha lors des matches précédents, encaissant six buts et en marquant trois sur ces cinq rencontres.

Neom SC - Abha : historique récent des confrontations directes

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible pour les cinq dernières rencontres entre Neom SC et Abha. Un contexte historique supplémentaire sera ajouté lorsque les données seront disponibles.