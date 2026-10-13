Monaco reçoit Lille le dimanche 25 octobre 2026 au stade Louis-II, à Monaco.

Le LOSC Lille a remporté leur dernière confrontation 1-0 au stade Louis-II en mai 2026. Les deux équipes luttent régulièrement pour une qualification en Ligue des champions de l’UEFA, ce qui fait de ce match un rendez-vous important en début de saison de Ligue 1.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Monaco-Lille, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Monaco-Lille en Ligue 1 ?

Monaco-Lille se joue au stade Louis-II, à Monaco, le dimanche 25 octobre 2026.

Ligue 1 - Journée 8 25 oct. 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Comment acheter des billets pour Monaco-Lille en Ligue 1 ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 AS Monaco-LOSC Lille au stade Louis-II, plusieurs possibilités s’offrent à vous, auprès du club ou sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle de l’AS Monaco : L’option la plus fiable et la plus directe consiste à acheter vos billets sur la billetterie du site officiel de l’AS Monaco. Les places sont généralement mises en vente au grand public quelques semaines avant le coup d’envoi.

Guichets du stade Louis-II : Si vous êtes à Monaco, les guichets du stade Louis-II vendent les places restantes au grand public les jours de match ou dans les jours précédant la rencontre.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets de vendeurs sur le marché secondaire. Les prix peuvent varier selon l’emplacement des sièges et la demande.

Combien coûtent les billets pour Monaco-Lille en Ligue 1 ?

Le prix des billets pour AS Monaco-LOSC Lille au stade Louis-II varie selon que vous les achetez directement auprès du club ou sur une plateforme de revente, ainsi qu’en fonction de l’emplacement des sièges :

1. Guichets et billetterie officielle de l’AS Monaco

Les billets au tarif officiel vendus directement par l’AS Monaco au grand public coûtent généralement entre 10 € et 89 € :

Tribune familiale et virages : environ 10 à 15 €

Catégories 3 et 4 (tribunes supérieures et latérales) : environ 22 à 29 €

Catégories 1 et 2 (tribunes centrales et tribune Honneur) : environ 40 à 89 €

Prestations VIP officielles : à partir d’environ 350 € par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente initialement sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHubproposent des billets dont les prix fluctuent en fonction de la demande :

Places les moins chères et catégorie 2 (tribune Secondes) : de 50 à 94 €

Catégorie 1 et tribune principale (tribunes Honneur et Premières) : de 120 à 170 €

Offres VIP et prestations d’accueil revendues : de 350 à plus de 1 300 €

Monaco-Lille en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Monaco et de Lille

Monaco aborde cette rencontre en grande forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre Lens en Ligue 1, après un nul 1-1 à Strasbourg. Les succès obtenus plus tôt dans cette série contre le Paris Saint-Germain et Marseille témoignent du niveau des adversaires que l’équipe de Luis a battus. Monaco a marqué 10 buts et en a encaissé trois au cours de ces cinq matches, un bilan qui reflète à la fois son efficacité offensive et sa solidité défensive.

Lille compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre Nice, après une victoire 2-0 en championnat face à Troyes. Un nul 2-2 contre le Paris Saint-Germain et une victoire 1-0 à Toulouse figurent également dans cette série, même si la défaite 3-2 contre le Real Betis en Ligue des champions constitue un revers. Lille a marqué huit buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Monaco-Lille : Le bilan des dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs s’est achevée sur une victoire 1-0 de Lille au stade Louis-II en mai 2026, un résultat qui donnera confiance à l’équipe d’Ancelotti avant son nouveau déplacement à Monaco. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lille s’est imposé trois fois, Monaco une fois, et les deux équipes ont fait un nul. Lille a récemment pris l’ascendant dans ces duels, remportant trois des quatre dernières rencontres qui ne se sont pas terminées par un nul.