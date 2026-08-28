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Comment obtenir des billets pour Monaco-Lens : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Monaco affronte Lens en Ligue 1. Voici comment vous pouvez obtenir vos billets

Monaco affronte Lens le samedi 19 septembre 2026 au Stade Louis-II, à Monaco.

Lors de leur précédent thriller prolifique en février 2026, Monaco avait pris le dessus sur Lens avec une victoire spectaculaire 3-2 à l’extérieur au stade Bollaert-Delelis. Les deux équipes disposent d’un important potentiel offensif, ce qui promet une confrontation intense alors que Lens tentera de prendre sa revanche en déplacement.  

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Monaco vs Lens, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Monaco vs Lens en Ligue 1 ?

Monaco vs Lens se déroule au Stade Louis-II, à Monaco, avec un coup d’envoi programmé pour cette rencontre de Ligue 1.

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Ligue 1 - Journée 5
Stade Louis II, Monaco

Comment acheter des billets Monaco vs Lens en Ligue 1 ?

Les billets pour le match de Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens au Stade Louis-II peuvent être achetés via les canaux officiels du club ou des plateformes secondaires de billetterie autorisées :

  • Site officiel de billetterie de l’AS Monaco : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets est de passer directement par la billetterie en ligne officielle de l’AS Monaco.
  • Guichet du Stade Louis-II : Des billets sont généralement disponibles au guichet du stade à Monaco les jours de match, sous réserve de disponibilité.
  • Plateformes secondaires et agrégateurs : Si le quota officiel est épuisé, des billets sont disponibles sur des plateformes de revente comme StubHub.

Combien coûtent les billets Monaco vs Lens en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 AS Monaco vs RC Lens au Stade Louis-II varient selon la tribune choisie et la plateforme d’achat :

  • Billets officiels du club (prix faciaux) : En passant directement par la plateforme officielle de billetterie de l’AS Monaco ou le guichet du stade, les billets standards commencent généralement autour de 15 € à 25 € pour les places derrière les buts (Populaires/Secondes) et vont de 35 € à 80 €+ pour les places centrales en tribune latérale (Premières/Honneur).
  • Plateformes secondaires de revente : Sur des plateformes secondaires de billetterie comme StubHub, les prix commencent actuellement à environ 48 € à 50 € pour les places d’entrée de gamme, tandis que les options de placement moyennes se vendent autour de 110 € à 115 €.
  • Offres VIP et hospitalité : Les expériences premium et hospitalité commencent aux alentours de 110 € à 130 € par personne.

Monaco vs Lens en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Monaco et Lens

Monaco a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 4-1 contre Gornik Zabrze lors des qualifications de la Conference League le 27 août, et le club a également battu Le Havre 1-0 en Ligue 1 le 23 août. Sa seule défaite sur cette série est intervenue contre Coventry City lors d’un match amical de pré-saison, avec un revers 2-0. Monaco a inscrit dix buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres.

Lens a lui aussi gagné trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites. Son résultat le plus récent est une victoire 5-2 contre Auxerre en Ligue 1 le 22 août, et le club a battu le Paris Saint-Germain 1-0 dans le Trophée des champions le 16 août. Plus tôt pendant la pré-saison, Lens a dominé Villarreal 3-1, même si des défaites contre Sunderland et un match nul vierge face à Famalicao ont perturbé sa préparation. Lens a marqué neuf buts et en a concédé cinq sur ces cinq sorties.

ASM

ASM - Forme

LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
PSG
V1-2
STR
N1-1
But marqué (encaissé)
10/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RCL

RCL - Forme

AJA
V5-2
STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
N2-2
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Monaco vs Lens : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Ligue 1 le 21 février 2026, lorsque Monaco s’est imposé 3-2 à l’extérieur contre Lens. Avant cela, Monaco avait reçu Lens en novembre 2025 et s’était incliné 4-1 au Stade Louis-II. Sur les cinq derniers matches de Ligue 1 entre les deux clubs, Lens présente le meilleur bilan avec deux victoires, tandis que Monaco en a remporté deux et qu’une rencontre s’est terminée sur un score de parité.

Face à face

MonacoNulLens
2
1
2
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
4
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FDM
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FDM
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
2
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FDM
8Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

Classement de Monaco et Lens

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
N
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
N
V
N
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
N
V
V
N
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
N
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
N
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
D
N
N
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
N
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
N
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
N
N
D
N
10
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
N
N
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
N
V
D
N
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
N
D
N
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
N
D
N
15
LensLensRCL
51139904
D
N
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
N
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
N
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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